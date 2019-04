Genç Piyanistlerin Gurur Veren Başarısı

Çukurova Üniversitesi Devlet Konservatuvarı tarafından Adana'da bu yıl ilk kez düzenlenen Rhapsody I. Piyano Yarışmasına Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden katılan ünlü Piyanist Rauf Kasimov'un öğrencileri Pelin Ece Acar ve Can Sakkaoğlu performanslarıyla büyük başarı elde ederek ülkelerine iki ödülle döndüler.

Yarışmaya Türkiye'nin birçok şehrinden ve yabancı ülkelerden çok sayıda müzik okulu ve konservatuvar öğrencisi katıldı. Yarışma jürisi aralarında dünyaca ünlü Piyanist Cem Babacan'ın da bulunduğu Prof.Dr.Binnur Ekber, Prof.Eser Bilgeman Şakir,Prof. Ludmil Angelov, Dr. Ferid Adıgüzelzade ve Dr. Samir Mirzayev'den oluştu.

Bülent Ecevit Anadolu Lisesi 10. sınıf öğrencisi 16 yaşındaki Pelin Ece Acar D grubunda (16-20 yaş) 21 konservatuvar öğrencisiyle yarıştı. Pelin Ece yarışmada Franz List Un Sospiro No:3 Do Major, F.Chopin Scherzo No: 2 B minör, F. Chopin Pelit Cheri op.64-1 eselerini çok başarılı bir performansla seslendirdi. Rhapsody Piyano Yarışmasının Özel Ödülüne layık görülen Pelin Ece Acar bu son ödülüyle 6. kez Uluslararası ödül sahibi oldu. Pelin Ece piyano çalışmalarına dört yıldır Rauf Kasimov'la devam ediyor.

English School of Kyrenia öğrencisi 11 yaşındaki Can Sakkaoğlu B grubunda ( 9-11 yaş) 31 müzik okulu ve konservatuvar öğrencileriyle yarıştı. Can Sakkaoğlu yarışmada J.S Bach İnvenion No:8, G.A Benda Sonatin No:3, C. Gurlitt Etd Op.82 No:99 ve Nikki İles Blues in The Attic isimli parçalarını başarıyla seslendirdi ve ikincilik ödülüne layık görüldü. Piyano çalışmalarına Rauf Kasimov'la bir yıldır devam eden Can Sakkaoğlu bu son ödülüyle ikinci kez Uluslararası Piyano Ödülü kazandı.

Yarışma sonrası 5 Nisan Cuma akşamı Bellapais'de düzenlenen Genç Yetenekler Konserine katılan Pelin Ece Acar ve Can Sakkaoğlu gecede gösterdikleri performansla takdir topladılar.