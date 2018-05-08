Genç Sanatçılar Resim Yarışması’na başvuru süreci 14 Mayıs’ta başlıyor

Kültür Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, başvurular mesai saatleri içerisinde Atatürk Kültür Merkezi’nde kabul edilecek.

Yarışmaya, seçici kurul üyeleri ve üyelerin birinci derece yakınları dışında, 1 Ocak 1983 ve 31 Aralık 2002 tarihleri arasında doğan tüm ressam ve resim sanatına ilgi duyan KKTC vatandaşları katılabilecek.

Genç Sanatçılar Resim Yarışması 2018 Şartnamesi, Daire’den ve Daire’nin www.kktckulturdairesi.com adresli web sayfasından alınabiliyor. Yarışmaya katılmayı arzu edenler kulturdairesi@yahoo.com adresine e-posta göndererek de şartnameyi edinebilirler.

Seçici kurulun, yarışmada sergilenmeye değer bulacağı eserler içerisinden belirleyeceği üç esere, derecelendirme yapılmaksızın başarı ödülü ve bir de mansiyon verilecek.

Seçici kurulun sanatçıyı teşvik amacıyla uygun görmesi halinde belirleyeceği bir eser de, jüri özel ödülü ile ödüllendirilerek.

Genç Sanatçılar Resim Yarışması’nın seçici kurulu, Ressam Filiz Ankaç, Grafiker Ressam Nilgün Güney ve Resim ve Seramik Sanatçısı Şenol Özdevrim’den oluşuyor.

