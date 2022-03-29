Genç Sanatçılar Resim Yarışması”na Son Başvuru Kabul Tarihi 31 Mart Perşembe Günü

Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Kültür Dairesi’nin geleneksel etkinliği “Genç Sanatçılar Resim Yarışması”na son başvuru kabul tarihinin 31 Mart Perşembe günü olduğu hatırlatıldı.

Kültür Dairesi Müdürü Kerim Akpolat tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, başvurular, Atatürk Kültür Merkezi’nde, mesai saatleri içerisinde “alındı belgesi” karşılında yapılıyor.

Yarışmaya verilecek eserlerin sergilenmeye hazır, asılabilecek şekilde teslim edilmesi gerektiğinin altını çizen Akpolat, resim sanatına ilgi duyan tüm gençlere yarışmaya katılmaları için çağrıda bulundu.

Seçici kurul üyeliklerini, ressam Osman Keten, grafik tasarımcı Prof. Dr. Gökçe Keçeci ve ressam Hüseyin Özinal’ın yapacağı “Genç Sanatçılar Resim Yarışması 2022” bu yıl Birkan Uzun anısına düzenleniyor.

Yarışmaya, seçici kurul üyeleri ve üyelerin birinci derece yakınları dışında, 1 Ocak 1987 ve 31 Aralık 2006 tarihleri içerisinde doğan tüm ressam ve resim sanatına ilgi duyan KKTC vatandaşları katılabiliyor.

ŞARTNAME…

Şartname Kültür Dairesi ile Atatürk Kültür Merkezi’nden; ayrıca kulturdairesi@yahoo.com adresine e-posta gönderilerek de talep edilebilecek.

Katılım detayları şartnamede belirtilen ve konunun serbest bırakıldığı yarışmaya, sergilemeye hazır ve sanatçısı tarafından imzalanmış olarak verilecek eserlerin, “alındı belgesi” karşılığında Lefkoşa’da Atatürk Kültür Merkezi’ne teslim edilmesi gerekiyor. Teslim edilecek eserin arka yüzüne, katılımcının adı, soyadı, doğum yeri ve tarihi, mobil ve sabit telefon numaraları ile e-mail adresi, eserin ismi, tekniği, ölçüleri ve TL olarak fiyatının belirtileceği bir etiket yapıştırılması gerektiği belirtildi.

Başvurular esnasında, yarışmaya verilecek eserlerin yüksek çözünürlükte çekilmiş fotoğrafları, katılımcının tarih ve olay esasına dayanan yarım A4 sayfasını geçmeyecek kısa özgeçmişinin kaydedildiği CD de teslim edilecek.

BAŞARILI RESSAMLAR ÖDÜLLENDİRİLEREK TEŞVİK EDİLECEK

Bu yıl 12.’si gerçekleştirilecek yarışma, anlayış ve eğitim ayrımı gözetmeksizin; genç kuşak ressamların özendirilmesi, yeni değerlerin saptanması, bu alanda eser üreten genç sanatçıların çalışmalarının bir arada sergilenmesi ve başarılı ressamların ödüllendirilerek teşvik edilmesi amacıyla düzenleniyor.

YARIŞMAYA EN AZ ÜÇ EN ÇOK BEŞ ESERLE KATILIM SAĞLANIYOR

En az üç, en çok beş eser ile katılım sağlanacak “Genç Sanatçılar Resim Yarışması 2022”ye, son iki yıl içerisinde üretilmiş, daha önce herhangi bir yarışmada ödül almamış ve sergilenmemiş eserler kabul ediliyor. Yarışmaya eser verecek sanatçılar, kendi anlatım biçimlerine uygun her türlü teknik ve malzemeyi kullanmakta serbest olacak.

DEĞERLENDİRMELER SEÇİCİ KURULUN SAPTAYACAĞI YÖNTEMLE YAPILACAK.

Birkan Uzun anısına gerçekleştirilecek Genç Sanatçılar Resim Yarışması’nın Ödülleri

Ödüllerin tümünü veya bir kısmını dağıtıp dağıtmamakta serbest olan Seçici Kurul’un, Seçici Kurul üyeleri tarafından sergilenmeye değer bulunan eserler içerisinden bir esere “Başarı Ödülü”, bir esere “Kültür Dairesi Özel Ödülü” ve bir esere de Birkan Uzun anısına “Birkan Uzun Özel Ödülü” verilecek. Seçici Kurul, uygun gördüğü takdirde bir esere de “Jüri Özel Ödülü” de verecek.

ÖDÜLLER

Başarı Ödülünü almaya hak kazanacak eserin sanatçısına 6,000TL ile plaket, Kültür Dairesi Özel Ödülü’nü almaya hak kazanacak eserin sanatçısına 4,000TL ile plaket, Birkan Uzun Özel Ödülü’nü almaya hak kazanacak eserin sanatçısına 2,000TL ile plaket ve Seçici Kurulun uygun görmesi halinde belirleyeceği Jüri Özel Ödülü’nü almaya hak kazanacak eserin sanatçısına da 2,000TL ile plaket verilecek.

Serginin Atatürk Kültür Merkezi’nde yer alacak açılış ve ödül töreni tarihi ise 23 Mayıs 2022 ile 3 Haziran 2022 tarihleri arasında yapılacak şekilde Kültür Dairesi tarafından belirlenip duyurulacak.