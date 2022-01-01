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Genç Şarkıcı Miley Cyrus, Elbisesi Düşünce Sahnede Çıplak Kaldı

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Genç Şarkıcı Miley Cyrus, Elbisesi Düşünce Sahnede Çıplak Kaldı
Genç Şarkıcı Miley Cyrus, Elbisesi Düşünce Sahnede Çıplak Kaldı

Amerikalı şarkıcı Miley Cyrus, Amerika NBC televizyonunda canlı yayınlanan programda sahnede şarkı söylerken, elbisesi üzerinde düşünce üst kısmı tamamen çıplak kaldı.

Ekran başında milyonlarca insanın programı izlediği sırada bluzunun düştüğünü fark eden Miley, sırtını kameralara dönüp üstünü düzeltmeye çalışsa da başarılı olamadı.

ŞARKI SÖYLEMEYE DEVAM ETTİ

Bir süre sonra görevlilerin kendisine getirdiği kırmızı ceketi üzerine atan Miley, konserine devam etti. Yaşadığı olayı "Herkes bana bakıyordu" diye gülerek anlattı. Miley tam iki dakika boyunca göğüslerinin görünmesine aldırış etmeyerek şarkı söylemeye devam etti.

 

Elbisesi düşen genç şarkıcı Miley Cyrus, sahnede çıplak kaldı
Elbisesi düşen genç şarkıcı Miley Cyrus, sahnede çıplak kaldı
 
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