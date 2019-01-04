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Genç sporcu hacker kurbanı… Özel fotoğrafları çalındı!

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Genç sporcu hacker kurbanı… Özel fotoğrafları çalındı!
Genç sporcu hacker kurbanı… Özel fotoğrafları çalındı!

Ünlülerin kabusu olan hacker'lar yine gündemde. Siber hırsızların son kurbanı Avustralyalı güreşçi Toni Storm oldu.

Amerikan güreşinde adını duyuran 23 yaşındaki Toni Storm’un özel fotoğrafları ‘hacker’lar tarafından ele geçirildi. Storm, fotoğraflarının çalınmasının ardından sosyal medya hesaplarını kapattı.

Storm 13 yaşından beri güreş sporunun içinde.

Storm 13 yaşından beri güreş sporunun içinde.

Storm’a sosyal medyada birçok destek gelirken, müsabakalara çıktığı WWE yönetiminden de mesaj paylaşıldı.

Toni Storm.

Toni Storm.

Genel direktör Paige’in yazdığı mesajda, “Toni Storm’u destekliyoruz. Aynı tecrübeyi yaşamış biri olarak tamamen arkandayım Toni. Zor olacak, insanlar sana acımasız davranacak, seni anlamayacaklar. Ama sen güçlü bir kadınsın ve bunu atlatacaksın” dedi.

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