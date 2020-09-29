Genç TV önünde protesto, TV programına davet edilmeyen adaylar eylem yapıyor
Kıbrıs Genç TV önünde Cumhurbaşkanı adayları kendilerinin TV programına davet edilmediğini bunun adil olmadığını belirterek eylem yapıyorlar.
Genç TV önünde protesto, TV programına davet edilmeyen adaylar eylem yapıyor
Kıbrıs Genç TV önünde Cumhurbaşkanı adayları kendilerinin TV programına davet edilmediğini bunun adil olmadığını belirterek eylem yapıyorlar.
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