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Genç TV önünde protesto, TV programına davet edilmeyen adaylar eylem yapıyor

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Genç TV önünde protesto, TV programına davet edilmeyen adaylar eylem yapıyor
Genç TV önünde protesto, TV programına davet edilmeyen adaylar eylem yapıyor

Genç TV önünde protesto, TV programına davet edilmeyen adaylar eylem yapıyor

Kıbrıs Genç TV önünde Cumhurbaşkanı adayları kendilerinin TV programına davet edilmediğini bunun adil olmadığını belirterek eylem yapıyorlar.

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