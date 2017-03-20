Serdar Ortaç'ın eşi Chloe Loughnan, bir süredir gerçekleştirmek istediği operasyon için bıçak altına yattı.

Uzun bir süredir Amerika’da yaşayan ve buradaki bir firmanın reklam teklifini kabul ederek ev sahibi de olan Serdar Ortaç ve Chloe Loughnan çiftinin keyfi yerinde. Burada çektikleri videoları takipçileriyle paylaşan Serdar Ortaç, son paylaşımıyla bir gerçeği de ortaya çıkardı. Videoda, bir süredir küçük göğüslerinden şikâyetçi olan 25 yaşındaki Chloe’nin gizlice bıçak altına yattığı ve göğüslerine silikon taktırdığı belli oluyor.

İrlandalı modelin bu yeni görüntüsüne tanıklık eden hayranları onun geride bıraktığımız günlerde paylaştığı bir fotoğrafının altına yazdığı ‘Genç, vahşi ve özgür’ lafı üzerinden ‘Genç, vahşi, özgür ve silikonlu’ yorumlarında bulundu.