Doç. Dr. İsmet Gün; “Genç ve Çocuk İsteyen Evli Çiftlerde Erken Tanı ve Tedavi Büyük Önem Taşıyor.” (Cinsel İlişki Sonrası Vajinal Kanama)

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. İsmet Gün, Tüm Dünyada Neredeyse 10-15 Kadından Birinde Cinsel İlişki Sonrası Vajinal Kanama veya Lekelenme Görüldüğünü İfade Ettiği Açıklamalarında, Genellikle Kanama Miktarının Az Olması Nedeniyle Doktora Başvuran Hasta Oranlarının Düşük Olduğunu Söyledi. Konuyla İlgili Yapılan Araştırmalar, Cinsel İlişki Sonrası Vajinal Kanama Şikayeti Olan Hastaların Yaklaşık %30’unda Cinsel Beraberlik ile İlişkili Olmayan Vajinal Kanama ve Yaklaşık % 15’inde ise Cinsel İlişkide Ağrı Şikayeti Görüldüğünü Gösteriyor.

Doç. Dr. İsmet Gün; “Genç ve Çocuk İsteyen Evli Çiftlerde Erken Tanı ve Tedavi Büyük Önem Taşıyor.”

“Cinsel ilişki sonrası vajinal kanamanın başta rahim ağzı iltihapları ve rahim ağzı polipleri olmak üzere birçok nedeni olabilir. Hatta nadiren hiçbir sebep bulunamayabilir.” diyen Doç. Dr. İsmet Gün, genel olarak rahim ağzı enfeksiyonlarının sulu, kokulu ve iltihaplı bir akıntı ile kendini gösterdiğini ancak bazen sadece cinsel ilişki sonrası vajinal kanama şeklinde de görülebileceğini belirtti. Doç. Dr. İsmet Gün, rahim ağzında enfeksiyona neden olan bazı bakterilerin aynı zamanda kişide uzun süreli kasık ağrısı, infertilite (çocuk sahibi olamama) ve dış gebelik riski de oluşturduğunu söyleyerek, özellikle genç ve çocuk isteyen evli çiftlerde erken tanı ve tedavinin önemine dikkat çekti.

Doç. Dr. İsmet Gün; “Cinsel İlişki Sonrası Vajinal Kanama Şikayeti Olan Hastalarda Yaş İlerledikçe Rahim Ağzı Kanseri Olma İhtimali Artış Göstermektedir.”

Genital kanserleri akla getirmesi nedeniyle cinsel ilişki sonrası vajinal kanamanın, kadınların korkulu rüyası olduğunu belirten Doç. Dr. İsmet Gün şöyle devam etti; “Genital kanserler içerisinde en sık karşımıza rahim ağzı kanserleri çıkmaktadır ve bu grup hastalarda sıklığı %3-5’dir. Yani cinsel ilişki sonrası vajinal kanaması olan 20 kadından birinde rahim ağzı kanseri olma ihtimali vardır. Tersinden bakacak olursak, rahim ağzı kanseri olan kadınların yaklaşık %11'i ilk olarak cinsel ilişki sonrası vajinal kanama şikayeti ile karşımıza gelebilir. Cinsel ilişki sonrası vajinal kanama şikayeti olan hastalarda yaş ilerledikçe rahim ağzı kanseri olma ihtimali de artış göstermektedir.”

Nadir de olsa rahim içi kanserleri ve vajinal kanser vakalarında da cinsel ilişki sonrası vajinal kanama görülebileceğini ifade eden Doç. Dr. İsmet Gün, bu nedenle cinsel ilişki sonrası vajinal kanama şikayeti varlığında mutlaka rahim içi kanserleri ve vajinal kanserlerin akılda tutulması gerektiğini söyledi. Doç. Dr. İsmet Gün açıklamalarında konu ile ilgili yapılan bilimsel araştırmalardan elde edilen verilere de yer verdi; “Sadece cinsel ilişki sonrası vajinal kanama şikayeti ile doktora müracaat eden ve jinekolojik muayene ve ultrasonda başka neden bulunamayan 314 kadında Rosenthal ve arkadaşları tarafından yapılan bir çalışmada neredeyse %3 hastada rahim ağzı kanseri, %1 hastada ise rahim içi kanseri saptanmıştır. Bizim yapmış olduğumuz ve sadece cinsel ilişki sonrası vajinal kanama şikayeti olan 317 hasta grubunda da %4 rahim ağzı kanseri ve %1 rahim içi kanseri tespit edilmiştir.”

Doç. Dr. İsmet Gün; “Cinsel İlişki Sonrası Vajinal Kanama Şikayeti Bulunan Hastalar Çok Ciddi Sağlık Sorunları ile Karşı Karşıya Olabilirler.”

Cinsel ilişki sonrası vajinal kanama şikayeti ile gelen hastalarda rutin olarak jinekolojik muayene, genital ultrasonografi ve rahim ağzı kanseri taraması için smear testi yapıldığını belirten Doç. Dr. İsmet Gün, gerekli durumlarda vajinal kültür, şüpheli bir lezyon görülmesi durumunda kolposkop ile mikroskop altında inceleme ve gerekirse biyopsi yapıldığını söyledi. Özellikle menopoz sonrası hasta grubunda poliplerin varlığının dikkatli değerlendirilmeli gerektiğini ifade eden Doç. Dr. İsmet Gün, gerekirse bu hasta grubunda rahim içi küretaj yapılmasının yerinde olacağını belirtti.

“Tüm bunlar sonucunda cinsel ilişki sonrası vajinal kanamaya neden olan bir sebep bulunursa, nedene yönelik tedavi yapılır. Örneğin rahim ağzında bir polip varlığında polipleri çıkarılması, menopoz sonrası görülen atrofik vajinit varlığında lokal estrojen takviyesi, rahim ağzı iltihabı varlığında ise uygun antibiyoterapi gibi tedaviler uygulanabilir.” ifadelerini kullanan Doç. Dr. İsmet Gün, asıl sorunun cinsel ilişki sonrası vajinal kanama şikayeti olup da muayene ve smear sonucu normal gelen hastalardaki yönetimi olduğunu söyledi. İnatçı bir şekilde cinsel ilişki sonrası vajinal kanama şikayeti olan hastalarda, mutlaka kolposkop yapılması ve şüpheli alanlardan biyopsi alınması gerektiğine dikkat çeken Doç. Dr. İsmet Gün, günümüzde hala bu şikayeti yaşayan hastalardan bir kısmının doktora müracaat etmekten kaçındıklarını ancak çok ciddi sağlık sorunları ile karşı karşıya olabileceklerini belirttiği açıklamalarını şöyle tamamladı; “Bu durumun yukarıda da bahsettiğim gibi çok ciddi hastalıkların bir belirtisi olabileceği unutulmamalıdır. Genel olarak tekrarlayan veya inatçı cinsel ilişki sonrası vajinal kanaması olan veya beraberinde anormal servikal smear sitolojisi olan veya vajinal/servikal bölgede lezyonu olan kadınlarda olayın ciddi olabileceği ve kolposkop dahil tüm incelemelerin yapılması gerektiği bir gerçektir.”