Genç Yetenekler Muhteşem bir performans sergiledi

Güzelyurt Belediyesi’nin 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde genç yeteneklerin katılımıyla dün akşam Güzelyurt Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleşen konser büyük beğeni topladı.
Ülkemizin birbirinden değerli genç sanatçıları Güzelyurt Belediyesi’nin “Genç Yetenler Konserinde” bir araya gelerek, müzikseverlere muhteşem bir gece yaşattılar.
SOS müzik grubu orkestrasının eşliğinde muhteşem performans sergileyen genç yetenekler Sezen Aksu, Barış Manço, Cem Karaca’nın unutulmaz şarkılarını seslendirdi. Konserin sonunda tüm yetenekler sahne alarak “Hayat Bayram Olsa” adlı şarkıyı hep birlikte seslendirdiler.
Konsere Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Armağan Candan, Güzelyurt Kaymakamı Savaş Orakçıoğlu, UBP Güzelyurt Milletvekili Menteş Gündüz, Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, Güzelyurt Polis Müdürü Zafer Zaifer, Belediye Meclis Üyeleri ve müzikseverler katıldı.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.