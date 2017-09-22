 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 104.204
  • Altın 145,524
  • Dolar 3,4880
  • Euro 4,1830
  • Lefkoşa 28 °C
  • Mağusa 27 °C
  • Girne 27 °C
  • Güzelyurt 28 °C
  • İskele 27 °C
  • İstanbul 19 °C
  • Ankara 21 °C
SON DAKİKAKKTC'ye gelecek olan JET İstanbul'da düştü

Genç Yetenekler Orkestrası, Hırvatistan’da Kuzey Kıbrıs'ı temsil edecek

»
Genç Yetenekler Orkestrası, Hırvatistan’da Kuzey Kıbrıs'ı temsil edecek
Genç Yetenekler Orkestrası, Hırvatistan’da düzenlenecek uluslararası orkestralar buluşmasına katılıyor.

Genç Yetenekler Production Cyprus’tan yapılan açıklamaya göre, 27 Eylül ile 2 Ekim tarihleri arasında Hırvatistan’da yer alacak etkinlikte, keman ve viyola eğitimcisi ve sanatçısı Ersin Kaşif yönetiminde 19 genç ve seçilmiş müzisyen, Kuzey Kıbrıs’ı temsil edecek.

Orkestra, Hırvatistan’ın Zagrep başta olmak üzere birçok şehrinde konserler verecek ve masterclass etkinliğine katılacak.

Orkestra Hırvatistan’a gitmek üzere 27 Eylül’de Ada’dan ayrılacak.

Kuzey Kıbrıs’ın uluslararası boyutta konser veren ilk etnik müzik gençlik orkestrası olduğu belirtilen Genç Yetenekler Production Orkestrası, 2015 yılında Polonya’da düzenlenen orkestra yarışmasında, 21 ülke arasından etnik müzik dalında 3. olmuştu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • 2. Uluslararası Sanat Kolonisi yarın başlıyor19 Eylül 2017 Salı 12:26
  • LBO’dan Frank Sınatra şarkıları konseri19 Eylül 2017 Salı 11:17
  • Emir Ali Başar’ın “Anılarım” adlı kitabı yayımlandı19 Eylül 2017 Salı 11:13
  • “2’nci Abohorlular Buluşması ve Dayanışma Günü” yapıldı18 Eylül 2017 Pazartesi 14:38
  • Trautmann Lefkoşa’da resim sergisi açıyor15 Eylül 2017 Cuma 14:25
  • “Sonare Çoksesli Korosu” seslerini arıyor15 Eylül 2017 Cuma 12:11
  • “4. Klasik Bisikletlerle Güzelyurt Turu ve Kültür Günü” yarın yapılıyor15 Eylül 2017 Cuma 09:36
  • Geçitkale Kültür ve Sanat Festivali başladı14 Eylül 2017 Perşembe 12:47
  • 20’nci Türksoy Opera Günleri KKTC konseriyle tamamlandı14 Eylül 2017 Perşembe 11:42
  • 3. Geçitkale Kültür ve Sanat Festivali bu akşam başlıyor13 Eylül 2017 Çarşamba 14:42
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti