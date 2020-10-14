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Gencay Eroğlu, anjiyo oldu: “Hayatı ertelemeyin…”

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Eski Gençlik Dairesi Müdürü Eroğlu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
Gencay Eroğlu, anjiyo oldu: “Hayatı ertelemeyin…”

Eski Gençlik Dairesi Müdürü Eroğlu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Hayat tamamen tesadüflerden ibarettir. Panik atak oldum düşüncesi ile canım arkadaşım sevinç bana iki farklı alandan doktor randevusu alır. Dedim ya hayat tesadüflerden ibarettir ve en önemlisi karşınıza iyi ve bilgili insanlar çıkarsın. Önce gitmiş olduğum sevgili doktorum Doç. Dr. Levent Cerit anlattığım şikâyetlerimden risk almak istemiyorum hemen anjiyo yapmak istiyorum dedi. Bende o anda şaşkınlığıma rağmen tamam diyerek hemen uygulattım ve bugün hayattayım. Gitmesem doktorum hemen anjiyoya almasa her şey için çok geç olacaktı.

Teşekkürler sevgili doktorum teşekkürler Prof. Dr. Hamza Duygu ve ekibi, teşekkürler Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi çalışanlar, teşekkürler arayan, yazan tüm dostlarım. Hayatı ertelemeyin.”

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