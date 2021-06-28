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Genç'den Özersay'a: "Egosunu tatmin etmek için bize saldırması acizlik "

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Genç, sosyal medya hesabından üzerinden açıklama yaparak, haksız bir şekilde karalama kampanyalarına devam edilmesi halinde ilerleyen dönemde esas sorunlara da bizzat değineceğini söyledi.
Genç'den Özersay'a: "Egosunu tatmin etmek için bize saldırması acizlik "

İşte açıklama;

“Kısa ve net! Dokuz ay önce siyaseten eski partimle yolumu ayırmamın başlıca nedenleri tamamen yıllardır çözümlerini arayıp çözümü konusunda tek bir adım atılmayan parti içi sorunlardı.

Bunları çok iyi bilip çözümü için kılını kıpırdatmayan zat-ı muhterem hem dibe vurmanın, hem aldığı seçim mağlubiyetinin hem de yüksek egosunu tatmin etmek amacıyla 9 ay boyunca bizlere saldırması tam bir acizliktir.

Bizlerin istifası konusunda istifa ettirildiler ve ayartılmışlar kelimelerini her platformda kullanarak kendilerini haklı çıkarmak ve bizleri suçlu göstermeye çalışmak sadece ve sadece kendilerini tatmin eder.

Bizlere iftira atan zat-ı muhterem arkadaşlar müddei iddialarını ispatlamakla mükelleftirler. İddiasını ispatlayamamak en basit tabirle haysiyetsizliktir.

Haksız bir şekilde karalama kampanyalarına devam ettikleri sürece ilerleyen dönemlerde esas sorunlara da bizzat değineceğim.

Kamuoyuna saygılarımla bildiririm.

Not : Dört yıl boyunca Meclis İç Tüzüğünü ihlal edenlere tek bir kelime etmeyip, İç Tüzük gereği cevap hakkı olmamıza rağmen cevap hakkı verilmemesinden ötürü bu yoldan açıklama ihtiyacına gerek duyulmuştur.”

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