Genç'in ölüm nedeni açıklandı...

Kaplıca sakinlerinden 16 yaşındaki Hüseyin Genç, geçtiğimiz gün halı sahada futbol oynadığı sırada aniden rahatsızlanarak önce Tatlusu Sağlık Ocağı'na ardından da ambulansla Mağusa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığı sırada yolda hayatını kaybetti.
15 yaşındaki Genç’in ölüm nedeniyle ilgili polisten yapılan açıklamada, ölüm sebebinin “sendromik hastalık, beyin tümörü ve beyinde görülen yaygın kalsifikasyonlar" sonucu olduğu tespit edildi.
Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor…
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