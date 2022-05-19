Gençler AKP kıskacı altında

Gençler 19 Mayıs’ı yoksulluk içinde karşılıyor. Genç nüfus 12 milyonu aşarken her dört gençten biri ne eğitimde ne istihdamda. Öte yandan Türkiye, Avrupa ülkeleri arasında okulu erken bırakmada ilk sırada.

Bugün 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı. Ancak bayram kutlaması gereken gençler yaşamın her alanında eşitsizlikle mücadele ediyor. Ekonomik kriz gençleri de öğrencileri de günbegün yoksullaştırıyor. Gençler temel ihtiyaçlarını karşılayamazken sosyal aktivitelerden de koparılıyor. 20 yıllık AKP iktidarı gençliği her tür ekonomik-toplumsal destekten soyutlayarak işsizlik ve gelecek güvencesizliği kıskacına aldı.

GENÇ İŞSİZLİĞİ 5 KAT ARTTI

DİSK Araştırma Merkezi (DİSK-AR) TÜİK verilerini kullanarak 19 Mayıs’a özel Türkiye’de genç işsizliğine yer verdi. Bültene göre genç işsizliği AKP döneminde yaklaşık 5 puan arttı, her dört gençten biri ne eğitimde ne istihdamda. Ne eğitimde ne istihdamda olan kadınların oranı yüzde 32,4. “Türkiye’de genç işsizliği dünyada ön sıralarda” ifadelerinin yer aldığı bültende yükseköğrenim mezunu gençlerin asgari ücretli çalıştırıldığı vurgulandı. Bültende “İş aramaktan vazgeçen, iş bulmaktan ümidini kesen ve işgücü dışına çıkan gençlerde hem dar hem geniş tanımlı işsizlik oranı artmaya devam ediyor” denildi. DİSK-AR’ın raporunda şu ifadeler yer aldı:

•2,3 milyon genç işsiz.

•Türkiye’de her iki genç kadından biri işsiz.

•Yükseköğrenim mezunu gençler asgari ücretli. Gençlerin birçoğu iş bulamazken yükseköğrenim mezunu gençlerin giriş ücretleri ise asgari ücret civarında kalmakta.

NE EĞİTİMDE NE İSTİHDAMDALAR

Eğitim Sen de "Türkiye’de Gençliğin Durumu Raporu"nu yayımladı. Raporda eğitimini yarıda bırakıp okulu terk eden gençlerin sayısının her geçen gün arttığına dikkat çekildi. Raporda şu ifadeler yer aldı:

“Ne eğitimde ne istihdamda olan gençlerin oranı 2021 yılında yüzde 24,7 olmuştur. Bu oran 2021 yılında genç erkeklerde yüzde 17,5, genç kadınlarda ise yüzde 32,4 olmuştur. Lise altı eğitimlilerin 405 bini (yüzde 12,3), lise mezunlarının 227 bini (yüzde 18,9), yükseköğretim mezunlarının da 152 bini ne eğitimde ne istihdamda yer almakta. Avrupa İstatistik Ofisi’nin (Eurostat) verilerine göre Türkiye, Avrupa ülkeleriyle kıyaslandığında okulu erken bırakma alanında ilk sırada. Özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde okulu terk edenlerin oranı diğer bölgelere oranla daha fazla. Eğitimde sınav odaklı uygulamalar, gelecek kaygısı, öğrenci özerkliğinin sınırlılığı, okul güvenliğine ilişkin fiziki-psikolojik tartışmalar ile katı disiplin uygulamaları okullarda algılanan stresi ve devamsızlığı artırmakta. Eğitimde 4+4+4 düzenlemesine geçilmeden önce MEB verilerine göre, açık öğretim lisesinde 940 bin öğrenci bulunuyorken 2020/21 eğitim öğretim yılı sonu itibarıyla 1 milyon 254 bin 420’ye yükseldi.

İMAM HATİP NEDENİYLE AÇIKÖĞRETİME YÖNELDİ

Son yıllarda MEB’in öğrencileri imam hatip liselerine yönlendirme girişimleri, açık lisede okuyan öğrenci sayısının ciddi anlamda artmasına neden oldu. 2002’de KYK’ye bağlı 191 yurt varken, 2020’de bu sayı 793’e çıktı. Devlet üniversitelerinde yaklaşık 7,5 milyon öğrenci öğrenim görürken, 3,8 milyon öğrenci örgün eğitim kapsamında.Bunun anlamı her 5 öğrenciden dördünün açıkta olması.”