Gençler arasında başlayan bıçaklı kavga cinayet girişimine dönüştü

Limasol eski liman bölgesinde, gençler arasında çıkan sözlü tartışma, bıçaklı saldırıya dönüştü. Rum polisi “cinayet girişimi” olarak değerlendirdiği olayla ilgili 16 yaşındaki bir kişiyi tutukladı.

Alithia ve diğer gazetelere göre, yaşları 16 ile 19 arasında değişen 4 kişilik grup önceki akşam Limasol eski liman bölgesinde bulunduğu bir sırada aralarından birinin, üç kişilik başka bir grup ile sözlü tartışmaya girmesi üzerine karşı grupla kavgaya girişti. 3 kişilik karşı grubun bıçakla saldırması üzerine 16, 18 ve 19 yaşındaki gençler yaralandı.

Hastaneye kaldırılan 18 yaşındaki yaralı ameliyat edildikten sonra yoğun bakım ünitesinde suni solunum cihazına bağlandı. Yaralı gencin sağlık durumunun kritik olduğu belirtildi. 16 yaşındaki genç ilk müdahalenin ardından hastaneye yatırıldı, 19 yaşındaki genç ise ayakta tedavi ve taburcu edildi.

Rum polisi bıçaklı kavgaya karışan ve yaralanan gençlerin birbirlerini daha önce tanımayan yabancı uyruklu kişiler olduğunu açıkladı. Cinayet girişimi tahkikatı başlatılan olayla ilgili 16 yaşındaki bir gencin tutuklandığı, yeni tutuklamalar beklendiği kaydedildi.