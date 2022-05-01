Gençler Başkent Deplasmanında Galip Geldi

Larnaka Gençler Birliği, oldukça çekişmeli geçen maçta Çetinkaya’yı deplasmanda 4 sayı farkla

mağlup ederek ligdeki galibiyet sayısını üçe çıkardı.

İlk devredeki 5 maçta 2’şer galibiyet elde eden Çetinkaya ile Larnaka Gençler Birliği, 6’ıncı hafta

maçında Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda karşı karşıya geldi. Son topa kadar devam eden

heyecanlı mücadelenin kazananı deplasman ekibi Larnaka Gençler Birliği oldu. İskele temsilcisi

80-76’lik skorla ligdeki galibiyet sayısını üçe çıkardı.

Maça iyi başlayan taraf Çetinkaya olurken ilk periyodu 21-14 üstün tamamladı. İkinci periyotta

oyuna ağırlığını koyan L. Gençler Birliği soyunma odasına 38-34 üstün gitti. Üçüncü periyot

karşılıklı basketlerle geçilirken, son periyoda 6 sayı üstünlükle giren İskele ekibi, bitime 14 saniye

kala 2’ye kadar düşen farka rağmen son bir basket bularak maçtan 80-76 galip ayrıldı.

Omisakin en skorer oyuncu Gençler Birliği’nde Akinjide Omisakin 24 sayı 7 asistle maçı

tamamlarken, James Baker 16 sayı 8 ribaunt ile oynadı. Çetinkaya’da Ernets Bestman’ın 25 sayı 7

ribaunt, Abou Kader Issouf’un 22 sayı 10 ribauntluk performansları yenilgiyi önlemeye yetmedi.