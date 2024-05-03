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Gençler Birliği 2023 sezonu şampiyonu DAÜ'yü devirdi 52-43

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İskele’de kazanan Gençler Birliği: 52-43
Gençler Birliği 2023 sezonu şampiyonu DAÜ'yü devirdi 52-43

Yer: İskele Spor Salonu
Hakemler: Ulviye Beşe, Ali Kozok, İldem Aspiri
Ceasar L.Gençler Birliği: Yağmur (6), Zümra, Ayşe, Cemile, Nezaket (10), Kamogelo (18), Aleyna, Bircan, Judel (5), Özen (10), Ketlegıle (3), Arzum
DAÜ: Rümseysa (15), Berfe, Berna (7), Sıdıka, Santına (10), Zeynep, Hilal, Melisa (9), Gül (2)
1.periyot: 18-13
İlk yarı: 33-29
3.periyot: 37-40

Extend Kadınlar Ligi ilk hafta maçında Caesar Larnaka Gençler Birliği, Doğu Akdeniz Üniversitesi’ni 52-43 mağlup etti.
İskele Spor Salonu’nda oynanan maçın ilk yarısı karşılıklı basketlerle geçilirken devreyi Caesar Larnaka Gençler Birliği 33-29 önde bitirdi.
İkinci yarıya iyi başlayan Doğu Akdeniz Üniversitesi oldu ve rakibine üçüncü periyotta sadece 4 sayı atma imkanı verdi ve bu bölümü de 40-37 önde geçti.
Son periyotta ise bu kez Caesar Larnaka Gençler Birliği rakibine sayı atma şansı tanımadı. Maçı İskele temsilcisi 52-43 kazandı.
Maçta Caesar Larnaka Gençler Birliği’nin yabancı oyuncusu Kamogelo 18 sayı 15 ribaund ile maçı double double yaparak tamamladı.

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