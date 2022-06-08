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Gençler Birliği Basketbol'da kendi evinde rövanşa çıkıyor

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Basketbol Federasyonu tarafından düzenlenen Büyük Erkekler Prolig'de yarı final serisi ikinci maçında bu gece Gençler Birliği’yle Koopspor karşı karşıya gelecek.
Gençler Birliği Basketbol'da kendi evinde rövanşa çıkıyor

Basketbol Federasyonu tarafından düzenlenen Büyük Erkekler Prolig'de yarı final serisi ikinci maçında bu gece Gençler Birliği’yle Koopspor karşı karşıya gelecek.

İskele Dr. Fazıl Küçük Spor Salonu’nda bu gece oynanacak maç 20.00’de başlayacak.

Serinin ilk maçında Koopspor 101-56’lık skorla farklı galip gelmişti.

Tarihinde ilk kez lige katılan ve yarı final oynayan Gençler Birliği, final için mücadelesine devam ediyor.

Bu gece kendi taraftarı önünde rövanşa çıkacak olan kırmızı siyahlılar, finale yükselme şansını sonuna kadar zorlamak istiyor.

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