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Gençler Birliği Girne'de Doğan'ı da geçti 2-1

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Gençler Birliği Girne'de Doğan'ı da geçti 2-1
18 de Şenol'un penaltıdan, 36 Sertan'ın golleri ile ilk yarıyı G. Birliği 2-0 önde tamamladı. 90+1 de penaltıdan Osei maçın skorunu belirledi. 2-1

Saha: Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı

Hakemler: Hüseyin Eyyüpler-Emine Yarkın-Zekai Töre

DTB: Ozan-Hasan-Ahmet Sönmez-Ahmet Çağer-Koral-Rahemm-Ahmet Coşkun(dk. 66 Tunahan)-Salih(dk. 81 Okyanus)-Aydın--Selim(Dk. 46 Osei)-Kenan

G.Birliği: Raif-Sinan-Mehmet-Yusuf-Emir-Hussein Saddam(dk. Emeka)-Arif-Maliki-Sertan-Şenol(dk. 49 Barış)-İbrahim(dk. 73 Abdullah)

Goller: Dk. 90+1 Osei(penaltı)-Dk. 18 Şenol(penaltı)-36 Sertan(G.B.)

Karşılaşmadan Notlar:

Dk. 2: İbrahim'in yerden sert vuruşu az farkla dışarı gitti.

Dk. 10: Soldan Salih'in ortasına kafa ile vuran Ahmet Coşkun'un vuruşu ağlara gitti ama hakem faul gerekçesi ile geçerli saymadı.

Dk. 13: Sağ kanattan Maliki'nin ortasına yükselen İbrahim topu kaleye gönderdi, top az farkla dışarı çıktı.

Dk. 18: Ahmet Sönmez'in kaleciye gönderdiği geri pasına Ozan geç müdahale edince, İbrahim bastırdı, Ozan İbrahim'e faul yaptı. Penaltı. Atışı Şenol kullandı. 1-0

Dk. 35: G. Birliği'nin baskı kurduğu dakikada Doğan savunması bocaladı. Topa son vuran Maliki'nin şutu az farkla direğin hemen üzerinden dışarı çıktı.

Dk. 36: Şenol sağ kanattan kale alanı içine topu kesti, stoperlerin bakışları arasında Sertan topu boş kaleye yuvarlayarak farkı ikiye çıkardı. 2-0

Dk. 38: Savunmanın çıkardığı topla İbrahim buluştu, topu Mehmet'e aktardı, Mehmet sert vurdu, kaleci Ozan ayağı ile topa müdahale ederek 3. golü önledi.

Dk. 42: Salih'in kaleye kestiği topa direk yanında Ahmet Coşkun kafa vurdu, hakem  ofsayt gerekçesi ile golü geçerli saymadı.

İkinci yarıya Doğan baskılı başladı ama atakları etkisiz oldu.

Dk. 69: ileri çıkan Ahmet Sönmez topu önce göğsü ile düzeltti, sonra serr vurdu, top kaleci Raif'te kaldı.

Dk. 79: Kontrataktan topla buluşan Arif, ceza alanı dışında kaleci Ozan tarafından yere düşürüldü. Hakem Ozan'a kırmızı kartını gösterdi. Ozan'ın yerine kaleye Okyanus geçti, Salih oyun dışına alındı.

Dk. 82: Faul atışını Maliki kullandı. Okyanus tam köşede topu yakalayarak golü önledi.

Dk. 90 Hasan Kanlı'nın altı pastan vurduğu kafa şutu dışarı gitti.

DK: 90+1 Barış, Osei'yi ceza alanı içinde düşürdü. Atışı Osei kullandı. 2-1

90+4 G. Birliği kalesindeki karışıklıkta Osei pasını Kenan'a verdi, Kenan sert vurdu, son anda Raif topu kornere attı.

 

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