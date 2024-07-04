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Gençler Birliği ikide iki yaptı: 58-72, Şampiyonluğa yürüyor...

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Erkekler Ligi final serisi ikinci maçında Gençlerbirliği deplasmanında Marmara’yı 72- 58 yenerek seride iki sıfır öne geçti.
Gençler Birliği ikide iki yaptı: 58-72, Şampiyonluğa yürüyor...

Gençler Birliği ikide iki yaptı: 58-72

Yer: Atatürk Spor Salonu

Hskemler: Nusret Sırdar, Ulviye Beşe, İsmet Ünlüsoyer

Savoy Marmara: Emre, Kuyal (10), Hamit (10), Günay (5), Fuat (9)Stefan (16), Mustafa (4), Emeka, Moore

CLG.Birliği: Yusuf (7), Temur (6), Chi (29), Hasan Kasap (4), Aykut (5), Hasan Debeş (3), Atilla (7), Mert, Can (9), Price (10)

İlk periyot: 15-14

İlk yarı: 23-34

Üçüncü periyot; 38-53

Gençler Birliği ikide iki yaptı: 58-72

Erkekler Ligi final serisi ikinci maçında Gençlerbirliği deplasmanında Marmara’yı 72- 58 yenerek seride iki sıfır öne geçti.

Final serisinin 3. Maçı Cuma saat 20:00'de İskele'de oynanacak. Caesar Larnaka Gençler Birliği' nin maçı kazanıp seriyi 3-0'a getirmesi durumunda 2023-2024 Basketbol sezonu Lig Şampiyonu olacak. 

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