Gençler Birliği ikide iki yaptı: 58-72, Şampiyonluğa yürüyor...

Gençler Birliği ikide iki yaptı: 58-72
Yer: Atatürk Spor Salonu
Hskemler: Nusret Sırdar, Ulviye Beşe, İsmet Ünlüsoyer
Savoy Marmara: Emre, Kuyal (10), Hamit (10), Günay (5), Fuat (9)Stefan (16), Mustafa (4), Emeka, Moore
CLG.Birliği: Yusuf (7), Temur (6), Chi (29), Hasan Kasap (4), Aykut (5), Hasan Debeş (3), Atilla (7), Mert, Can (9), Price (10)
İlk periyot: 15-14
İlk yarı: 23-34
Üçüncü periyot; 38-53
Gençler Birliği ikide iki yaptı: 58-72
Erkekler Ligi final serisi ikinci maçında Gençlerbirliği deplasmanında Marmara’yı 72- 58 yenerek seride iki sıfır öne geçti.
Final serisinin 3. Maçı Cuma saat 20:00'de İskele'de oynanacak. Caesar Larnaka Gençler Birliği' nin maçı kazanıp seriyi 3-0'a getirmesi durumunda 2023-2024 Basketbol sezonu Lig Şampiyonu olacak.
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