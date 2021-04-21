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Gençler Birliği ilk kazmayı vurdu

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Larnaka Gençler Birliği Spor Kulübü , bir süre önce hayata geçirmekiçin somut adımlar attığı tesis projesi için aktif çalışmalara başladı.
Gençler Birliği ilk kazmayı vurdu

Larnaka Gençler Birliği Spor Kulübü , bir süre önce hayata geçirmek için somut adımlar attığı tesis projesi için aktif çalışmalara başladı.

Kulübün İskele Festival alanı içerisinde yer alan bölüme yapılacak olan proje için start verildi.

Sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda kulüp başkanı Rifat Berkel ve İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu da çalışmaları yerinde takip ediyor.

İki ay gibi kısa bir sürede tesisin karkas kısmının bitirilmesi planlanırken, projenin mimar ve mühendisliğini Özçizim Mimarlık ve Mühendislik yürütüyor.

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