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Gençler Birliği şampiyon 

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Extend Erkekler Ligş’nde şampiyon Caesar Larnaka Gençler Birliği oldu.
Gençler Birliği şampiyon 

Yer: İskele Dr. Fazıl Küçük Spor Salonu
Hakemler: Nusret SİRDAR, Ulviye Beşe, Deniz Orhunöz
CL G.Birliği: Yusuf, Temur (24), Chi (13), Hasan KADAP (2), Aykut (2), Hasan Debeş (3), Mert, Halil (7), Can (3), Price (4)
Marmara: Derviş, Emre, Kuyal (18), Hamit (2), Günay (6), Fuat  (3), Stefan (20), Mustafa (3), Emeka (8), Moore (3)
İlk periyot: 18-17
İlk yarı: 35-29
Üçüncü periyot: 43-42
Normal süre: 57-57

Extend Erkekler Ligş’nde şampiyon Caesar Larnaka Gençler Birliği oldu.
2-2 eşitliğin olduğu serinin son maçı büyük çekişmeye sahne olan maçın ilk yarısını Gençler Birliği 35-29 önde bitirdi.
İkinci yarı büyük çekişmeye sahne oldu ve normal süre 57-57 tamamlandı.
Uzatmada da sorun n alakadar süren çekişmeyi kazanan Gençler Birliği maçı 66-64 seriyi de 3-2 kazanarak şampiyon oldu.

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