İskele ekibi Gençler Birliği sezonu açtı, sahaya indi
Kulüp resmi Facebook sayfasından sezonu açtığını duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada " 86 Yıllık Efsane Spor Kulübümüz Larnaka Gençler Birliği Spor Kulübü bugün 2020-2021 Futbol sezonu resmi olarak açtı.
Futbol A takımımız, U-21, U-15 takımlarımız, 2020-2021 futbol sezonu hazırlıkları kapsamındaki çalışmalarına bugün başladı. Yeni sezon hayırlı uğurlu olsun." denildi.
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