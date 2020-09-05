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Gençler Birliği sezonu açtı, sahaya indi

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İskele ekibi Gençler Birliği sezonu açtı, sahaya indi
Gençler Birliği sezonu açtı, sahaya indi

İskele ekibi Gençler Birliği sezonu açtı, sahaya indi

Kulüp resmi Facebook sayfasından sezonu açtığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada " 86 Yıllık Efsane Spor Kulübümüz Larnaka Gençler Birliği Spor Kulübü bugün 2020-2021 Futbol sezonu resmi olarak açtı.
Futbol A takımımız, U-21, U-15 takımlarımız, 2020-2021 futbol sezonu hazırlıkları kapsamındaki çalışmalarına bugün başladı. Yeni sezon hayırlı uğurlu olsun." denildi.

 

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