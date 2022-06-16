  • BIST 2.517,10
  • Altın 1019.254
  • Dolar 17.3096
  • Euro 18.0358
  • Lefkoşa 31 °C
  • Mağusa 34 °C
  • Girne 29 °C
  • Güzelyurt 30 °C
  • İskele 34 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 24 °C
SON DAKİKAYalnızlık arttıkça sosyal medya bağımlılığı artıyor

Gençler Birliği'nde Ahmet Ogan dönemi

» »
Larnaka Gençler Birliği futbol A takımı teknik direktörlüğüne Ahmet Ogan’ı getirdi
Gençler Birliği'nde Ahmet Ogan dönemi

Larnaka Gençler Birliği Spor Kulübü yeni seçilen Metin Menteş başkanlığındaki yönetim kurulu sezona hızlı başladı.  Kulübün 90. Yılında Süper Lige terfi hedefi koyan Yönetim Kurulu  Futbol A takımı hocalığına Ahmet Ogan’ı getirdi
Metin Menteş başkanlığındaki yönetim teknik direktör Ahmet Ogan’la bir araya gelerek taraflar arasında yapılan görüşmelerin ardından her konuda anlaşmaya vardı.


“YİNE, YENİ, YENİDEN”
Larnaka Gençler Birliği’nin teknik direktörlüğüne getirilen Ahmet Ogan, “yine, yeni, yeniden” diyerek yaptığı açıklamasında kendisine duyulan inanç ve güvenden dolayı başkan Metin Menteş ve yönetime teşekkür etti. 


YARIM KALAN HİKAYE TAMAMLANACAK
2014-2015 ile 2015-2016 sezonlarında Gençler Birliği A takım teknik direktörü olarak süper ligde 1.5 yıl görev yaptığını belirten Ahmet Ogan, 7 yıl aradan sonra yeniden göreve getirildiğini ve yarım kalan hikaye’yi yazmaya geldiğini belirtti. 
Geçtiğimiz sezon play-off finallerinden dönerek süper lige çıkmayı kaybeden Gençler Birliğin’de hayalleri olduğunu belirten Ahmet Ogan, transfer komitesindeki arkadaşlarımızla birlikte takımın mevcut kadrosuna yapmayı düşündükleri takviyeler ile ve mevcut kadro yapısı ile daha güçlü bir kadro yapısı oluşturarak hayalleri gerçekleştirmek istediğini söyledi. 
Yeni sezon planlamasını kısa sürede yapacaklarını belirten teknik direktör Ahmet Ogan, yeni sezon çalışmalarına Temmuz ayı başında başlamayı planladıklarını da sözlerine ekledi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Futbol Kulüpleri de sokağa iniyor...09 Haziran 2022 Perşembe 10:07
  • Türkiye A Milli Takımı Uluslar Ligi'nde liderliğini sürdürdü08 Haziran 2022 Çarşamba 13:41
  • Gençler Birliği'nde Menteş ve ekibine iki yıl daha yetki...08 Haziran 2022 Çarşamba 11:12
  • UEFA Uluslar Ligi07 Haziran 2022 Salı 12:16
  • Dünya Kupası: Ukrayna’yı eleyen Galler 64 yıl aradan sonra Dünya Kupası’nda06 Haziran 2022 Pazartesi 08:33
  • Şampiyonlar Ligi finali: UEFA Liverpool ve Real Madrid taraftarlarından özür diledi04 Haziran 2022 Cumartesi 12:55
  • Kadınlar Ligi'ne başvurular başladı03 Haziran 2022 Cuma 11:44
  • Milan 1,2 milyar euro karşılığında satıldı01 Haziran 2022 Çarşamba 17:11
  • 3.Erhun Erkmen Masterler anı futbol turnuvası tamamlandı01 Haziran 2022 Çarşamba 16:21
  • Burak Alsan: Altyapısından yetiştiğim kulüpte başarıya ulaşmak tarif edilemez bir duygu01 Haziran 2022 Çarşamba 11:33
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti