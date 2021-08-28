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Gençler Birliği'nde Genel Kurul 1 Eylül'de olacak Başkanlığa ise Menteş tek aday

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Gençler Birliği'nde Genel Kurul 1 Eylül'de olacak Başkanlığa ise Menteş tek aday
Gençler Birliği'nde Genel Kurul 1 Eylül'de olacak Başkanlığa ise Menteş tek aday

İşte kulüpten yapılan açıklama;

28 Ağustos Cumartesi günü olağanüstü genel kurul kararı veren Gençler Birliği Spor Kulübü Yönetim Kurulu bu sabah toplanarak pandemi şartlarını da  göz önüne alarak Genel Kurulu İskele Kaymakamlığı ile istişare de ederek  1 Eylül 2021 tarihinde saat 19:00’da  İskele merkezde bulunan Kulüp binasının açık alanında yapma kararı aldı.


Gençler Birliği Spor Kulübü’nde uzun yıllar futbol oynamış önemli hizmetleri olan Metin Menteş’in tek aday olması beklenen genel kurul da Menteş 15 kişilik yönetim kurulu listesini de açıklamıştı.
Aksa 1.ligde mücadele eden ve yeniden yapılanmaya giden İskele’nin kırmızı siyahlı ekibi Gençler Birliği’nde başkan adaylığını açıklayan Metin Menteş, birlikte çalışacağı yeni yönetim kurulunu da belirledi.
1 Eylül  Çarşamba günün yapılacak olan olağanüstü genel kurula tek aday olarak girecek olan Metin Menteş başkanlığındaki Gençler Birliği yeni yönetim kurulunda Mustafa Kabasakal, Cem Kanat, Sermet Nereli, Ahmet Orun, Mehmet Balcı, İsmet Dağbaşı, Mertsan Çakırlı, Erhan Dağgül, Fatma Yahyalar, Eray Göksan, Kemal Boyacı, Hüseyin Kızıl, Hüseyin Kırsaç, Erkut Yılmabaşar, Savaş Buram görev alacak.

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