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Gençler Birliği’nde hedef yine şampiyonluk

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Basketbolda geçtiğimiz sezon Büyük Erkekler kategorisindeki tüm kupaları kazanan Larnaka Gençler Birliği basketbol takımı, yeni sezon öncesinde İskele'de düzenlenen geleneksel yemekli toplantıda bir araya geldi.
Gençler Birliği’nde hedef yine şampiyonluk

Başarılarla dolu bir sezonun ardından 2024-2025 sezonuna da büyük bir motivasyonla hazırlanan takım, yeniden şampiyonluk hedefi koydu.

 

Şampiyonluk kulübün 90. yılında tarihe geçti

Basketbol Şube Başkanı Erkut Yılmabaşar, koçlar Hasan Kasap ve Dzmitry Paliaschuk ile oyuncuların katıldığı yemekte, yeni sezonda elde edilecek başarılar için destek ve birlik mesajları verildi. Yılmabaşar, yaptığı konuşmada geçen yılki şampiyonlukların gurur verici olduğunu belirterek, “Bu takımın daha büyük başarıları hak ettiğine inanıyoruz. Hep birlikte yeni sezonun şampiyonluklarını da göreceğiz” dedi. Takımın İskele kentinin gurur kaynağı olduğunu ve kulübün 90. yılında şampiyonluklar kazanarak tarihe geçtiğini de belirtti.

 

Koçlardan yeni sezon için güçlü mesaj

Takım koçları Hasan Kasap ve Dzmitry Paliaschuk, sezon öncesi yemeğinde yaptığı konuşmalarda, takımın fiziksel ve mental olarak yeni sezon için hazırlıklarının hızla devam ettiğini vurguladı. Kasap, genç oyuncuların performansından duyduğu memnuniyeti ifade ederek, “Bu sezon tüm oyuncularımızın sahada varını yoğunu ortaya koyacağından eminim” dedi. Paliaschuk ise takımın şampiyonluk hedefi doğrultusunda enerjisini koruyarak daha yüksek bir performans sergileyeceğini dile getirdi.

 

Fikstür bekleniyor

Larnaka Gençler Birliği'nin, 2024-2025 sezonu için planlanan fikstür çekilişinin ardından hazırlık çalışmalarına hızla başlayacağı da öğrenildi. Takım oyuncuları, yeni sezonda başarılarını tekrarlayarak kulübün gurur kaynağı olmaya devam edeceklerine inandıklarını belirtti. Yemekli toplantı, takım üyelerinin birbirleriyle kaynaşması ve sezon öncesi moral kazanması açısından önemli bir buluşma oldu. Yeni sezona büyük bir motivasyonla hazırlanan Larnaka Gençler Birliği, şampiyonluk parolasıyla yoluna devam ediyor.

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