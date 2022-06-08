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Gençler Birliği'nde Menteş ve ekibine iki yıl daha yetki...

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Gençler Birliği Metin Menteş’le devam edecek
Gençler Birliği'nde Menteş ve ekibine iki yıl daha yetki...

Larnaka Gençler Birliği Spor Kulübü olağan genel kurulu yapıldı. Kulüp lokalinde yapılan genel kurulda tek başkan adayı olan Metin Menteş yeniden başkanlığa seçildi.

Genel kurulda Divanda başkan olarak İbrahim Şenmert, sekreter olarak Erdinç Kırmızı ve Behiç Göksan görev aldılar.

Faaliyet ve mali raporlar yönetim kurulu üyesi Mustafa Kabasakal tarafından okundu ve onaya sunuldu.

Her iki rapor da üyeler tarafından onaylandı. Sonrasında yapılan başkanlık seçiminde ise tek aday Metin Menteş, üyelerin onayını alarak yeniden başkanlığa seçildi.

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