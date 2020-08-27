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Gençler Birliği'nde teknik kadro tamam

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Gençler Birliği'nde teknik kadro tamam
Gençler Birliği'nde teknik kadro tamam

Genler Birliği'nin kurumsal sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada teknik kadronun oluşturulduğu açıklandı.

İşte açıklama;

TEKNİK KADRO TAMAM
Larnaka Gençler Birliği Spor Kulübü'müzün KTFF 1. Ligde mücadele eden Futbol takımımızın teknik kadrosu tamam.

Salih İnce A Takım Antrenörü
Eser Özdınak - A Takım Antrenörü Yardımcısı
Can Kayataş- A Takım Kaleci Antrenörü
Doğuş Civisilli - Genç takım U21 Antrenorü
Mehmet Maraba ve Erdinç Kırmızı- U15 ve U17 altyapı Antrenörleri

Soldan Sağa: Doğuş Civisilli, Eser Özdınak, Salih İnce, Can Kayataş, Mehmet Maraba, Erdinç Kırmızı

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