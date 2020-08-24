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Gençler Birliği'nde yeni yönetim oluştu... Hızlı başladılar...

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Gençler Birliği'nde yeni yönetim oluştu... Hızlı başladılar...
Gençler Birliği'nde yeni yönetim oluştu... Hızlı başladılar...

Larnaka Gençler Birliği Spor Kulübü'nde gerçekleştirilen Genel Kurulun ardından Başkanlığa yeniden Rıfat Berkel'in oy birliği ile seçildi.

Yeterli desteği bulamadığı için göreve devam etmek istemeyen Berkel camianın ısrarı ve bir çok kişinin elini taşın altına koyması sorasında vicdanının sesini dinledi.

Berkel’in göreve getirilmesinin ardından  yeni yönetim kurulu oluştu ve ilk toplantısını gerçekleştirdi.

Larnaka Gençler Birliği Spor Kulübü yeni yönetimi şu isimlerden oluştu: Başkan: Rifat Berkel Yönetim Kurulu Cem Kanat, Mustafa Kabasakal, Erhan Dağgul, Sinan Gece, Sermet Nereli, Erkut Yılmabaşar, Fatma Yahyalar, Hüseyin Kizil, Hüseyin Kırsaç, Seymen Yılmaz, Ismet Dağbaşı, Ahmet Orun

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