  • BIST 5.207,54
  • Altın 1110.963
  • Dolar 18.866
  • Euro 20.1347
  • Lefkoşa 10 °C
  • Mağusa 12 °C
  • Girne 13 °C
  • Güzelyurt 9 °C
  • İskele 12 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 0 °C
SON DAKİKADeprem bölgesinde meydana gelen yeryüzü olayları incelendi

Gençler Çevrimiçi Halk Dansları Yarışması sona erdi

» »
HASDER, LTB ve UKÜ iş birliğiyle "Kadın/ Erkek Sirtoları" dalında yapılan Gençler Çevrimiçi Halk Dansları Yarışması sona erdi.
Gençler Çevrimiçi Halk Dansları Yarışması sona erdi

Halk Sanatları Vakfı (HASDER), ülkede ilk kez düzenlenen çevrimiçi "Kadın/ Erkek Sirtoları" dalında yapılan Gençler Çevrimiçi Halk Dansları Yarışması’nın sona erdiğini açıkladı.

HASDER’den verilen bilgiye göre, ülkede ilk kez düzenlenen çevrimiçi halk dansları yarışması Pazar akşamı www.hasder.org sitesinde yer aşan Yarışma Sayfası üzerinden yapıldı. Kazananların halkın verdiği oyla belirlendiği yarışmada 11 bin 162 kişi oy kullandı.

HASDER tarafından koordine edilip planlanan yarışmada ödülleri LTB sağlarken, UKÜ öğrencileri ise yarışmanın çevrimiçi dijital alt yapısını hazırladı.

YARIŞMA SONUÇLARI

Yarışmanın kazananları ve ödülleri şunlardır:

Kadın Sirtoları dalında yarışan videolardaki genç çiftlerden: Melisa Havalı ve Nisan Topaloğlu, LTB- Sezer Kaşer Ödülünü (Üç bin TL); Dilay Vehbiye Aydın ve Dilan Aydın, LTB- Sadiye Destur Ödülünü (Üç bin TL);

Seden Beyit ve Nuray Baykent, LTB- Atiye Balcı Ödülünü (Üç bin TL); Tuğba Dimililer ve Seren Yücekal Moralı, HASDER Özel Ödülünü (İki bin TL).

Erkek Sirtoları dalında yarışan videolardaki genç çiftlerden: Doruk Emiroğlu ve Çağlar Abohorlu, LTB- Mustafa Serdengeçti Ödülünü (Üç bin TL); Şaban Yıldırım ve İbrahim C. Koç, LTB- Mustafa Gökçeoğlu Ödülünü (Üç bin TL); Yalçın İzhakoğlu ve Emin Ciyaslıoğlu, LTB- İbrahim Arap Ödülünü (Üç bin TL);

Yükselen Deniz ve Hasan Ciyaslıoğlu, HASDER Özel Ödülünü (İki bin TL).

Bu maddi ödüller yanında yarışmaya katılan tüm genç dansçılara birer katılım belgesi ve plaket verilecek.

KANOL

HASDER Başkanı Kani Kanol, konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

“HASDER olarak her zaman olduğu gibi bir ilki gerçekleştirdik. Yarışma altyapısı ve koordinasyonu için bir yıl çalıştık, çabaladık. Ancak hiç beklemediğimiz şanssızlıklar yaşadık. Önce yerel seçimler daha sonra deprem felaketi yarışmamızı çok büyük oranda olumsuz yönde etkiledi. Gençlerin motivasyonunu kırmamak için yarışmamızı iptal etmedik ve sonuçlandırdık. Amaçlarımıza kısmen ulaşabildik. Şimdi ödül törenini de ertelemek zorundayız. Paydaşlarımızla görüştükten sonra ortak bir tarih belirleyip kamuoyuna duyuracağız. Tüm katılan gençlere, emek verenlere ve proje paydaşlarımız LTB Başkanı Mehmet Harmancı’ya, UKÜ Meslek Yüksek Okulu Müdürü Doç.Dr. Müesser Nat’a katkıları için teşekkür ederiz.”

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Döviz güne nasıl başladı? 21 Şubat 2022 Salı21 Şubat 2023 Salı 09:48
  • Oğuz Vadilili: Karpaz-Hatay arası ve Kıbrıs yayında bir hareketlenme beklenmektedir21 Şubat 2023 Salı 08:27
  • Nöbetçi Eczaneler 21 Şubat 2022 Salı21 Şubat 2023 Salı 08:26
  • Prof. Dr. Naci Görür: #Adana ve #Kıbrıs'a dikkat!21 Şubat 2023 Salı 08:24
  • Dikkat! Dikkat! Mağusa ve Kalecik için sular yükselebilir uyarısı21 Şubat 2023 Salı 07:01
  • Prof. Dr. Naci Görür “Kıbrıs’ta büyük deprem bekliyoruz. Endişe ediyoruz”20 Şubat 2023 Pazartesi 22:57
  • Harmancı, Afet Acil Toplanma Yerleri Listesi’ni paylaştı20 Şubat 2023 Pazartesi 22:53
  • Muhalefetin ve sendikaların baskısı sonuç verdi… Hükümet, maaş kesintilerine ilişkin yasa gücünde kararnameyi ve yasa tasarısını geri çekti.20 Şubat 2023 Pazartesi 19:17
  • Yeşilırmak’ta 5 saatlik elektrik kesintisi yapılacak20 Şubat 2023 Pazartesi 19:14
  • Çavuşoğlu GTMK'daydı: “Bugün, ders zilinin çaldığı, en zor günlerden biri”20 Şubat 2023 Pazartesi 15:39
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti