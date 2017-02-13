Gençler Devrimci Genel İş Sendikası’nı ziyaret etti

Cumhuriyetçi Türk Partisi Gençlik Örgütü, gençlik politikalarını belirlemek üzere sendika ve sivil toplum örgütlerindeki genç kesimlere yönelik ziyaretler başlattı.

Cumhuriyetçi Türk Partisi Gençlik Örgütü, gençlik politikalarını belirlemek üzere sendika ve sivil toplum örgütlerindeki genç kesimlere yönelik ziyaretler başlattı. Bu çerçevede Gençlik Örgütü’nden oluşan bir heyet bugün Dev-İş’e bağlı Devrimci Genel İş Sendikası başkanı Ömer Naşit’i ziyaret etti.

DEDELER: “GENÇLERİN SORUNLARIYLA İLGİLİ POLİTİKALARIMIZI BELİRLEDİK”

Ziyarette CTP Gençlik Örgütü adına Örgütlenme Sekreteri Bertu Dedeler konuşma yaptı. Ülkedeki gençlerin işsizlik oranlarıyla ilgili bilgi alma amacında olduklarını dile getiren Dedeler, Gençlik Örgütü olarak tüm genç insanların dertleriyle ilgili birtakım politika belirlediklerini ve bunları hayata geçirmek için çeşitli istişarelere başladıklarını ifade etti. Son dönemde UBP-DP Azınlık Hükümetinin sendikal hayata başlattığı saldırılara değinen Bertu Dedeler, CTP Gençlik Örgütü olarak bu saldırıları kabul etmelerinin mümkün olmadığını ve gençler olarak sendikalara her zaman destek vermeye devam edeceklerini söyledi. Dedeler, Gençlik Örgütü olarak özel sektörde sendikalaşmanın da teşvik edilmesi için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti.

NAŞİT: “CTP İLE UBP ARASINDA ÇOK BÜYÜK FARKLAR VAR”

Ziyarette söz alan Devrimci Genel İş Sendikası Başkanı Ömer Naşit, CTP ile UBP’nin arasında çok büyük farklar olduğunu, bu farklılıkların da hükümet dönemlerinde görüldüğünü belirtti. UBP-DP Azınlık Hükümetinin göreve gelmesiyle birlikte sendikalara karşı çok büyük bir saldırı başlatıldığını belirten Naşit, “Karşımızda CTP hükümeti varken kendimize muhatap bulup sorunlarımızı anlatabiliyoruz ama UBP varken bu olmuyor” dedi. CTP Gençlik Örgütü’nün yaptığı ziyaretten büyük mutluluk duyduğunu kaydeden Naşit, gençlerin özellikle Göç Yasası ve işsizlik yönünde büyük sorun yaşadığını dile getirdi.