Gençler, Geleneksel Kıbrıs Türk Mutfağından Uzaklaşarak “Fast Food”a Yöneliyor

Yakın Doğu Üniversitesi Öğretim Üyelerinin kaleme aldığı “Kıbrıs Türk Yemek Kültürünün Değişimi Üzerine Bir İnceleme” isimli makale, Uluslararası Uygur Araştırmaları Dergisi’nde yayınlandı

Yakın Doğu Üniversitesi Öğretim Üyeleri Doç. Dr. Mustafa Yeniasır ve Doç. Dr. Burak Gökbulut’un kaleme aldığı “Kıbrıs Türk Yemek Kültürünün Değişimi Üzerine Bir İnceleme” isimli makale, ulusal ve uluslararası indekslerce taranan Uluslararası Uygur Araştırmaları Dergisi’nde yayınlandı.

Çalışmalarında, 1990’lı yıllar ve sonrasında yaşanan dönüşümle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki sosyal yaşamın, modern dünyaya ayak uydurduğunu vurgulayan Doç. Dr. Mustafa Yeniasır ve Doç. Dr. Burak Gökbulut, bu değişimle birlikte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin, dünyadaki diğer kültürlerle etkileşime de daha açık hale geldiği tespitini yapıyor.

Geleneksel mutfaktan “Fast Food”a yönelim artıyor

Hızlı yaşam temposu nedeniyle insanların “fast food” yiyeceklere daha çok yönlendiğini söyleyen Doç. Dr. Mustafa Yeniasır ve Doç. Dr. Burak Gökbulut, özellikle, 19-34 yaş grubu kesimin, geleneksel yiyeceklerden uzaklaşarak fast food yiyeceklere yöneldiğini söylüyor.

Kıbrıs Türk mutfak kültürünün, nesilden nesile değişerek aktarılsa da geçmişle olan bağını hiç kaybetmediğini söyleyen Doç. Dr. Mustafa Yeniasır ve Doç. Dr. Burak Gökbulut, Kıbrıs Türk yemek kültürünün sürdürülebilirliğinin geleneksel yiyeceklerin günlük yaşama daha çok entegre edilmesine bağlı olduğunu belirtiyor. Öğretim üyeleri çalışmalarında, Kıbrıs Türk kültürüne ait tüm geleneksel yemeklerin tarifleriyle birlikte yayınlanması gerektiğinin de altını çiziyor.

Çalışmada, geleneksel Kıbrıs Türk mutfağının daha geniş kitlelere tanıtılması için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni ziyaret eden turistlere yiyecek kültürünü tanıtacak organizasyonlar yapılması da öneriliyor. Geleneksel yiyeceklerin hazırlanışı, pişirilişi, ikram tarzları gibi süreçlere, turistlerin de dahil edilmesinin, Kıbrıs Türk mutfak kültürünün dünyaya tanıtılması açısından önemine vurgu yapılıyor.