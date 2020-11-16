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Gençler Kıbrıs Öykülerini Yazıyor

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Ortaokul ve liseler arası kısa öykü yarışması, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile Telsim işbirliğinde başlıyor.
Gençler Kıbrıs Öykülerini Yazıyor

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, Telsim ile birlikte ülkemizin geleceği olan çocukların ve gençlerin, okuyan, yazan, sorgulayan, araştıran, düşünen bireyler olarak yetişmesine katkı koymak, onlara edebiyatı sevdirmek, geleceğin yazarlarına fırsat vermek ve onları teşvik etmek amacıyla, Ortaokullar ve Liseler Arası Kısa Öykü Yarışması düzenliyor.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile Telsim işbirliğinde 1.’si düzenleynecek Kısa Öykü Yarışması’nın konusu “Kıbrıs Öykülerini Büyükler Anlatıyor, Gençler Yazıyor.” olarak belirlendi.

Her yıl farklı bir konu ile düzenlenen Atatürk Kompozisyon yarışmasının 10. yılını tamamlamasının ardından yeni bir proje ile hayata geçirilen öykü yarışması ile gençlerin yazmaya teşvik edilmesi hedefleniyor.

Gençlerin sosyal gelişimlerinin de desteklemesi adına Telsim tarafından düzenlenecek kısa öykü yarışmasıyla, Kıbrıs Türk kültürünün unutulmamasına ve gençlerin büyüklerinden duydukları konuları öyküleştirip, dijital ortamda kültürel bir arşiv yaratılmasına öncülük edilecek.

YAMAN: “ÖĞRENCİLERİMİZİN GELİŞİMİ ADINA BÖYLESİ PROJELER ÇOK ÖNEMLİ”

Yarışma ile ilgili açıklamalarda bulunan Genel Ortaöğretim Dairesi Müdürü Ali Yaman, çocukların dinleme ve dinlediklerini düşünceleriyle ifade edip yazıya aktarabilmelerinin önemine vurgu yaparak, düzenlenecek olan yarışmanın bu açıcan çok değerli olduğuna dikkat çekti.

“Bakanlık olarak birçok alanda olduğu gibi çocukların yazma becerilerinin geliştirilmesi ve düşüncelerini yazarak ifade edebilmeleri adına çalışmalar yürütüyoruz.” diyen Yaman, öğrencilerin aldıkları eğitimin yanında bu tür etkinliklerle de kendilerini geliştirme fırsatı yakaladığını belirtti.

Yaman, yazma becerisini geliştirme adına bu tür yarışmaların devamlılığının da önemli olduğuna işaret ederek, “Öğrencilerimizin gelişimi adına böylesi projeler çok önemli. Öğrencilerimizin gelişimine katkı koyacak her türlü projeye destek vermeye devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

TANPINAR: “DİJİTAL ORTAMDA KÜLTÜREL BİR ARŞİV OLUŞTURULACAK”

Ortaokullar ve Liseler Arası Kısa Öykü Yarışması’nın, Telsim ile Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı işbirliğinde, bu yıl ilk kez yapılacağını söyleyen Telsim Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar ise “Yarışmaya büyük oranda talep olmasını bekliyoruz. Yarışmamızın konusunu, “Kıbrıs Öykülerini Büyükler Anlatıyor, Gençler Yazıyor.” olarak belirlendi.” dedi.

Telsim ailesi olarak gençlerin her alanda gelişimlerini desteklerken, edebiyat alanında teşvik etmeye devam edeceklerini belirten Tanpınar, okuyan, yazan ve araştıran genç nesillerin çoğalmasıyla, toplumsal gelişimin önünün açılacağına inandıklarını vurguladı. Tanpınar, böylesi özverili gençleri destekliyor olmaktan da gurur duyduklarını söyledi. Kısa öykü yarışmasıyla yine bir ilke imza atıldığını ve bu öykülerin dijital ortamda kültürel bir arşiv niteliği de taşıyacağını belirtti. 

 

GELECEĞİN YAZARLARI TELSİM TARAFINDAN ÖDÜLLENDİRİLECEK

Yarışmada dereceye giren öğrencilere birbirinden değerli hediyelerin yanısıra, kazanan öğrencilerin öğretmenlerine de sertifika verilecek. Başvuru sahiplerinin en fazla bir eser ile katılabileceği yarışmanın başvuruları, Ekim 2020 ve 30 Nisan 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilebilecek. Yarışmanın ödül töreni ise Haziran 2021’de jüri üyelerinin de katıldığı bir tören ile yapılacak.

Yarışmaya katılmak isteyen öğrenciler, yarışmanın şartnamesi ve diğer gerekli bilgilere ise https://bit.ly/2GRhazr adresinden ulaşabilecek.

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