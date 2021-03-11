Gençler Kıbrıs’a olan sevdalarını sokaklara taşıdı
Lefkoşa’da Dereboyu Çemberi, Girne’de Hirondel Çemberi ve Mağusa’da Anıt Çemberi’nde toplanan Gençlik Örgütü üyeleri, tuttukları pankartlarda adaya olan sevdalarını dile getirdi. Üç ilçede eşzamanlı düzenlenen eylemlere milletvekilleri, MYK üyeleri, parti yöneticileri ve Gençlik Örgütü üyeleri katıldı.
Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Gençlik Örgütü, “Love Cyprus” sloganı kapsamında Lefkoşa, Girne ve Mağusa’da eşzamanlı eylem düzenledi.
11 Mart 2021 Perşembe 19:27
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