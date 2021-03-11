Lefkoşa’da Dereboyu Çemberi, Girne’de Hirondel Çemberi ve Mağusa’da Anıt Çemberi’nde toplanan Gençlik Örgütü üyeleri, tuttukları pankartlarda adaya olan sevdalarını dile getirdi. Üç ilçede eşzamanlı düzenlenen eylemlere milletvekilleri, MYK üyeleri, parti yöneticileri ve Gençlik Örgütü üyeleri katıldı.