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Gençler, Kıbrıs'ta Eğitim Sisteminin İyileştirilmesi için Gerekli Altı Başlığı Belirlediler

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Projenin genel amacı, Kıbrıs'taki barış söylemine gençlerin dahil edilmesine ve güçlendirilmesine katkıda bulunmaktır.
Gençler, Kıbrıs'ta Eğitim Sisteminin İyileştirilmesi için Gerekli Altı Başlığı Belirlediler

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve PeacePlayers Cyprus tarafından uygulanan Değişim için Diyaloğu Destekleme: Gençlerin Güçlendirilmesi Yoluyla Barış Savunuculuğu Projesi kapsamında Kıbrıs'ta yaşayan gençlerin karşılaştıkları zorluklarla ilgili bir anket gerçekleştirdi. Projenin genel amacı, Kıbrıs'taki barış söylemine gençlerin dahil edilmesine ve güçlendirilmesine katkıda bulunmaktır. Ada genelinde 180'den fazla genç ankete katılım gösterdi ve eğitim, Kıbrıs sorunu ve işsizliği karşılaştıkları en büyük üç zorluk olarak belirledi.

 

PeacePlayers, Kıbrıs'ta eğitimle ilgili zorlukları ve fikirleri tartışmak için 18 ila 35 yaş arasındaki gençleri bir araya getiren ilk, iki günlük çevrimiçi politika gelistirme atölye çalışmasını gerçekleştirdi.

İki günlük derinlemesine yapılan tartışmalardan sonra, genç Kıbrıslılar eğitimi iyileştirmek için şu altı ana konuyu ele almayı öneriyorlar: "Ebeveyn Katılımını Teşvik Etmek" "Pedagojik Metodolojileri Modernleştirmek" "Mesleki Yaşamları İyileştirmek ve Öğretmenlerin Gelişimi" "İstihdam Edilebilirliğe Daha Fazla Vurgu Yapmak" Cinsiyet ve Çeşitlilik Sorunları ”ve“ Yüksek Kalite ve Standartların Sağlanması ”. Katılımcılar ayrıca her konu için bunları nasıl ele alacaklarına dair ayrıntılı önerilerde bulundu. Tam raporu şu adresten indirebilirsiniz: https://bit.ly/381Kiiq

 

PeacePlayers-Cyprus, şu anda Kıbrıs sorunu ile ilgili Kıbrıs'taki gençlerin görüş ve fikirlerini toplamak için ikinci atölye çalışmalarını yürütüyor. Çalıştayların çıktılarının ardından, bir politika geliştirme özeti hazırlanacak ve toplumla paylaşılacaktır.

 

Ağın bir parçası olmak istiyorsanız lütfen e-posta (osaygun@peaceplayers.org) veya Facebook sayfası aracılığıyla PeacePlayers-Cyprus ile iletişime geçin.

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