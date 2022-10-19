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“Gençler” Restorant’ta buluştular

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“Gençler” Restorant’ta buluştular
“Gençler” Restorant’ta buluştular

“Gençler” Restorant’ta buluştular

Pera Larnaka Gençler Birliği futbolcuları, teknik heyet, başkan ve yöneticiler geçtiğimiz günlerde İskele’de Hasan Tur’un restorantında dayanışma yemeğinde bir araya geldiler.

Keyifli geçen yemekte moral depolandı.

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