“Gençler” Restorant’ta buluştular
Pera Larnaka Gençler Birliği futbolcuları, teknik heyet, başkan ve yöneticiler geçtiğimiz günlerde İskele’de Hasan Tur’un restorantında dayanışma yemeğinde bir araya geldiler.
Keyifli geçen yemekte moral depolandı.
“Gençler” Restorant’ta buluştular
Pera Larnaka Gençler Birliği futbolcuları, teknik heyet, başkan ve yöneticiler geçtiğimiz günlerde İskele’de Hasan Tur’un restorantında dayanışma yemeğinde bir araya geldiler.
Keyifli geçen yemekte moral depolandı.
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