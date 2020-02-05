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Gençler şubat tatilinde teknoloji, spor, kültür ve eğlence ile iç içe

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Gençlik Dairesi Müdürlüğü Lapta ve Kantara Gençlik Kampları Kış dönemi tatilinde eş zamanlı olarak uzun bir aradan sonra gençlerin hizmetine sunuldu.
Gençler şubat tatilinde teknoloji, spor, kültür ve eğlence ile iç içe

Gençlik Dairesi Müdürlüğü Lapta ve Kantara Gençlik Kampları Kış dönemi tatilinde eş zamanlı olarak uzun bir aradan sonra gençlerin hizmetine sunuldu.

Gençlik Dairesi Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, Gençlik Dairesi Lapta Gençlik Kampında Siber Güvenlik Eğitimleri gerçekleşirken, Kantara Gençlik Kampında ise gençlere yönelik kış kamplarının ilk dönemi başladı.

Eğitimleri yerinde inceleyen Gençlik Dairesi Müdürü Hasan Eren, Siber Güvenlik alanında online sınavı geçerek eğitimlere hak kazanan gençlerimizin Lapta Gençlik Kampına kurulan sistemle eğitimlerine başlandığını belirtti..

Yazılım, kodlama, işletim, sızma, savunma gibi konularda UITSEC eğitimcileri, Anı Fahri Yılmaz ve Ender Gezer tarafından eğitimlerin verildiğini belirten Eren, Denizler Bilişimin de proje ortağı olduğunu kaydetti.

Kantara Gençlik Kampında da ilk dönem kış kampının başladığını belirten Eren, sportif aktivitelerin yanısıra kültürel değerlerimizin de yer aldığı sele sepet yapımı ve hamur işlerinin de eğitimler halinde gençlere verildiğini vurguladı.

Teknoloji, Spor, Kültür ve Eğlenceyi birleştirerek gençler adına Şubat ayına hazırlandıklarını belirten Eren, Kantara da çıkan yangın sonucu üst bölgede yanan alanında hava şartlarından dolayı ekiminin ertelendiğini, kamp dönemi içerisinde gençlerle birlikte fidan dikilerek ağaçlandırılacağını söyledi.

Eren, böylesi yoğun bir dönemde gençler için görev alan Eğiti

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