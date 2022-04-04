  • BIST 2.284,62
  • Altın 912.919
  • Dolar 14.6881
  • Euro 16.1769
  • Lefkoşa 27 °C
  • Mağusa 28 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 26 °C
  • İskele 28 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 15 °C
SON DAKİKADünya Sağlık Örgütü’nden yeni salgın uyarısı: Böceklerden bulaşacak

Gençler talepleri için birleşti

» »
Gençlerin Başbakanlık önündeki "Direniş Nöbeti" birçok siyasi parti gençlik örgütü ve sivil toplum örgütü üyesi gençlerin yanı sıra hiçbir örgüte bağlı olmayan gençlerin de destek vermesi ile büyüyor.
Gençler talepleri için birleşti

Başbakanlık önündeki “Direniş Nöbeti” büyüyerek devam ediyor.

Başbakanlık önünde devam eden Direniş Nöbeti, birçok siyasi parti gençlik örgütü ve sivil toplum örgütü üyesi gençlerin yanı sıra hiçbir örgüte bağlı olmayan gençlerin de destek vermesi ile büyüyor. Gençler örgüt kimliklerini bir yana bırakıp sadece direniş için ortak “Direnişçiler” komitesini kurmaya karar verdiler. Direnişçiler yaptıkları toplantıda, Kıbrıs’ın kuzeyinde yaşayan gençler olarak ortak sorunlar için ortak mücadeleye karar verdiklerini ve bağlı oldukları örgüt gömleklerini çıkardıklarını açıkladılar.

Başbakanlık önünde başlayan ve haklı talepleri karşılanıncaya kadar devam edecek olan direnişin bir gençlik hareketi olduğunu, kendilerinin de yurttaş olduğunu belirten gençler, bir partiye veya örgüte bağlanmadan gençlerin ve yurttaşların sesini yansıtmak için bir mücadeleye girildiğinin altını çizdi.
Gençlerin yaptığı açıklamanın devamında ise, “Partiler ve örgütler üzerinden herhangi bir propaganda yapılmayacağını belirtir, temel hedefin ortak paydada buluşarak Bakanlar Kurulu’na sunacağımız taleplerimiz kabul olana kadar birlikte direneceğimizin altını çizeriz.
Gün birlik günü, gün dayanışma günüdür!” ifadeleri kullanıldı.

  •  
Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • KIB-TEK Önünde Eylem04 Nisan 2022 Pazartesi 14:53
  • Ahmet Mithat Berberoğlu, 20'nci Ölüm Yıl Dönümünde Kabri Başında Anıldı04 Nisan 2022 Pazartesi 14:46
  • SOS Çocukköyü Derneği, Başlattığı Kampanya ile Fitre Bağışları Kabul Ediyor04 Nisan 2022 Pazartesi 14:41
  • Türk-Sen Genel Başkanı Bıçaklı: Hükümet Yine Sermayeden Yana Taraf Oldu04 Nisan 2022 Pazartesi 14:37
  • Berberoğlu, 20’nci ölüm yıl dönümünde anıldı.04 Nisan 2022 Pazartesi 13:49
  • Tatar, ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Victoria Nuland ile görüşecek04 Nisan 2022 Pazartesi 13:47
  • Çevre Koruma Dairesi de toz konusunda uyardı04 Nisan 2022 Pazartesi 12:49
  • Girne Belediyesi Sanat Galerisi, Lavin Kırok’un fotoğraf sergisine ev sahipliği yapıyor04 Nisan 2022 Pazartesi 12:33
  • Yeniboğaziçi Belediyesi süresiz oturma eylemi başlattı04 Nisan 2022 Pazartesi 12:30
  • Maliye Bakanı Atun Kıb-Kek'in yakıt alacak parası yok04 Nisan 2022 Pazartesi 12:25
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti