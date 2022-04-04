Gençler talepleri için birleşti

Gençlerin Başbakanlık önündeki "Direniş Nöbeti" birçok siyasi parti gençlik örgütü ve sivil toplum örgütü üyesi gençlerin yanı sıra hiçbir örgüte bağlı olmayan gençlerin de destek vermesi ile büyüyor.

Başbakanlık önündeki “Direniş Nöbeti” büyüyerek devam ediyor.

Başbakanlık önünde devam eden Direniş Nöbeti, birçok siyasi parti gençlik örgütü ve sivil toplum örgütü üyesi gençlerin yanı sıra hiçbir örgüte bağlı olmayan gençlerin de destek vermesi ile büyüyor. Gençler örgüt kimliklerini bir yana bırakıp sadece direniş için ortak “Direnişçiler” komitesini kurmaya karar verdiler. Direnişçiler yaptıkları toplantıda, Kıbrıs’ın kuzeyinde yaşayan gençler olarak ortak sorunlar için ortak mücadeleye karar verdiklerini ve bağlı oldukları örgüt gömleklerini çıkardıklarını açıkladılar.

Başbakanlık önünde başlayan ve haklı talepleri karşılanıncaya kadar devam edecek olan direnişin bir gençlik hareketi olduğunu, kendilerinin de yurttaş olduğunu belirten gençler, bir partiye veya örgüte bağlanmadan gençlerin ve yurttaşların sesini yansıtmak için bir mücadeleye girildiğinin altını çizdi.

Gençlerin yaptığı açıklamanın devamında ise, “Partiler ve örgütler üzerinden herhangi bir propaganda yapılmayacağını belirtir, temel hedefin ortak paydada buluşarak Bakanlar Kurulu’na sunacağımız taleplerimiz kabul olana kadar birlikte direneceğimizin altını çizeriz.

Gün birlik günü, gün dayanışma günüdür!” ifadeleri kullanıldı.