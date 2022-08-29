Gençler, yaşlılara göre daha fazla dua ediyor

İngiltere Kilisesi, farkındalık ve meditasyona artan ilgi sayesinde genç yetişkinlerin dua etme olasılığının yaşlı nesillere göre daha fazla olduğunu tespit etti.

Times’ın haberine göre, 2 bin yetişkin üzerinde yapılan bir anket, katılımcıların yüzde 48’inin yaşamları boyunca ve yüzde 28’inin geçtiğimiz ay içinde dua ettiğini buldu.

Daha düşük kilise katılımına rağmen, 35 yaşın altındakilerin dua etme olasılıkları, yaşlılara göre daha yüksekti. 18-34 yaşları arasındakilerin yarıdan fazlası (yüzde 56), bir noktada dua ettiklerini söyledi, bunlardan üçte biri bir önceki ayda dua etmişti.

55 yaş ve üzeri kişilerin ise sadece yüzde 41’i bir kere dua etmiş ve yüzde 25’i geçen ay dua etmişti.

Evanjelizm için ulusal lider olan İngiltere Kilisesi’nden Peder Stephen Hance, bulguların gençlerin dine veya inanca ilgi duymadıklarına dair “çok yaygın” varsayımlara meydan okuduğunu söyledi.

ARKADAŞLAR VE AİLE ÖN PLANDA

Hance, “Aslında bize bunu pratikte büyüklerinden daha fazla keşfettiklerini gösteriyorlar. Farkındalık ve meditasyonun her zamankinden daha popüler olduğu bir çağda, dua insanlar için bir anlam ifade ediyor. Baskılar artarken ve insanlar büyük bir belirsizlikle karşı karşıyayken, birçoğu dua ederek Tanrı’dan güç alıyor” dedi.

Bulgular, gençler arasında kiliseye katılımın düşük olmasının inanca ilgi eksikliğinin göstergesi olmadığını da ortaya çıkardı. Şimdiye kadar dua edenler arasında en yaygın nedenler arkadaşları, aileleri ve hasta olan tanıdıkları içindi.

Birinin hayatındaki nimetler için şükür duası etmesi, ankette yüzde 51 tarafından tercih edilen en yaygın üçüncü neden oldu.