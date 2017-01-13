Gençler zararlı yazılımlara karşı bilgilendirildi

Telsim’in gelenekselleşen Güvenli İnternet Seminerleri, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı işbirliğiyle devam ediyor. Ortaokul 8. Sınıf öğrencilere verilen eğitimlerde, internetin güvenli kullanımı konusunda bilgiler veriliyor.

Seminerler, Lefke Gazi Lisesi, Güzelyurt Türk Maarif Koleji, Şehit Turgut Ortaokulu, Değirmenlik Lisesi ve Bayraktar Ortaokulu’nda devam edildi. Eğitimleri, Sosyal Hizmetler Uzmanı Barış Başel, Telsim Bilgi Güvenliği Uzmanı Fuat Fırıncıoğluları ve Telsim Kurumsal İletişim Kıdemli Uzmanı Ece Aker verdi.

Seminerlerde, hackerler, bilgisayar virüsleri ve solucanları, kimlik hırsızlığı, sazan avlama, casus yazılımlar ve internette truva atı saldırısı gibi, internetteki olası tehlikeler ve yapılması gereken önlemler hakkında bilgiler verildi.

FIRINCIOĞLULARI: TRUVA ATI SALDIRISINA KARŞI DİKKATLİ OLMAK GEREKİR

Güvenli İnternet Seminerleri’nde konuşan Telsim Bilgi Güvenliği Uzmanı Fuat Fırıncıoğluları, internetteki Truva Atı saldırısı konusunda bilgiler verdi. Terimin Truva Atı mitinden geldiğini söyleyen Fırıncıoğluları, kullanıcılara masum ve ilginç gibi gözüken gönderilerin tıklanmasıyla, internet hesaplarına bulaştığını ifade etti. Aynı Odysseus’un Truva surlarını aşmak için yaptırdığı Truva Atı örneğini veren Fırıncıoğluları, tanımadıkları kişiler tarafından gelen maillerdeki ekleri açmamaları konusunda gençleri uyardı. Fırıncıoğluları, Truva Atı saldırısıyla bir çok kişinin mail adreslerini ve sosyal medya hesapları hackerler tarafından ele geçirildiğini belirtti.

AKER: İNTERNET GÜVENLİ VE DOĞRU KULLANILDIĞI SÜRECE BİZİM İÇİN BİR NİMET

Sosyal medya hesaplarındaki kimlik hırsızlığını, %54’ünün tanıdığımız kişiler tarafından yapıldığı söyleyen Telsim Kurumsal İletişim Kıdemli Uzmanı Ece Aker, kişisel ve duygusal sebeplerden kimlik hırsızlığı yapılıyor dedi. Sosyal medya paylaşımlarının herkesin görebileceği değil, sadece arkadaşlarımızın görebileceği şekilde ayarlamak gerektiği uyarısını yapan Aker, mutlulukların ve üzüntülerin bize özel anlar olduğunu, her anın sosyal medyada paylaşılmasının güvenli ve psikolojik olarak doğru olmadığını belirtti. Amaçlarının internetin tehlikelerini değil, güvenli kullanımı konusunda bilgiler vermek olduğunu söyleyen Aker, doğru kullanıldığı sürece insan yaşamını kolaylaştıran bir nimet olduğunu dile getirdi.

BAŞEL: BAŞKASI GİBİ YAŞAMAK KALICI MUTLULUK DEĞİL TAM TERSİ MUTSUZLUK YAPIYOR

İnternetin psikolojik ve sosyolojik etkileri üzerine bilgiler veren, Sosyal Hizmet Uzmanı Barış Başel, popüler kültürün en çok gençleri etkilediğini belirtti. Özellikle sosyal medyada, gençlerin sınıfsal olarak kendilerini daha farklı göstermeye çalıştığını söyleyen Başel, bunun popüler kültür etkisiyle oluştuğunu, başkası gibi yaşamının kalıcı mutluluk yapmadığını, tam tersi insanları mutsuzluğa ittiğini söyledi. Özellikle alışveriş bağımlılığı konusunda değinen Başel, ihtiyacımız olmasa bile indirimde olan bir ürünün cazip geldiğini ve satın aldığımızı söyledi.

Seminerlerde, her okulda bir öğrenciye Telsim tarafından, tablet ve internet hediye edildi. Ayrıca öğrencilere, "Yasal olmayan internet içeriği nedir?", "Cinsel içerikli mesajlaşma nedir?", "Bilgisayarımda virüs var" ve "Sanal oyun bağımlılığı" isimli kitapçıklar da dağıtıldı.

Öğrencilerin görüşleri şu şekilde:

NADİR KERESTECİ (ŞEHİT TURGUT ORTAOKULU): Bizi bilinçlendiren bir eğitim olduğunu düşünüyorum. Çünkü bilmediğimiz sitelerde bizi bekleyen tehlikeler olabilir. Dikkatli olmak gerekir internet kullanırken.

BURHAN EFE AKAY (DEĞİRMENLİK LİSESİ): Gayet başarılı bir seminerdi. Pozitif örnekler veriliyordu. Telsim’e çok teşekkür ediyorum, bize bu yararlı bilgileri verdikleri için.

AYSEL MANİCİ (BAYRAKTAR ORTAOKULU): Güvenli İnternet Seminerleri sayesinde, interneti daha güvenli kullanacağım. Bilmediğim bir çok konu vardı. Seminer sayesinde virüsler, casus yazılımlar hakkında bilinçlendirildik.

Seminerler sırasıyla şu okullarda devam edecek: Yakın Doğu Koleji, Levent Koleji, Bayraktar Türk Maarif Koleji, Türk Maarif Koleji, Çanakkale Ortaokulu, Gaizmağusa Türk Maarif Koleji, Erenköy Lisesi, Şehit Zeka Çorba Ortaokulu ve Cumhuriyet Lisesi.