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Gençlerbirliği'nde Menteş ve ekibi yeniden aday

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Futbol, Basketbol ve yüzme branşlarında başarılı bir sezon geçiren Larnaka Gençler Birliği Spor Kulübü Yönetim Kurulu’nun almış olduğu karar gereği 7 Haziran Salı günü Olağan Genel Kurul’a gidiyor.
Gençlerbirliği'nde Menteş ve ekibi yeniden aday

GENÇLERBİRLİĞİ’NDE MENTEŞ YENİDEN ADAY
Futbol, Basketbol ve yüzme branşlarında başarılı bir sezon geçiren Larnaka Gençler Birliği Spor Kulübü Yönetim Kurulu’nun almış olduğu karar gereği 7 Haziran Salı günü Olağan Genel Kurul’a gidiyor.
Önceki gün değerlendirme toplantısı yapan Menteş başkanlığındaki yönetim kurulu, önümüzdeki dönemde yeniden Menteş Başkanlığı’nda kulübün yönetimine aday olma kararı verdi.

 

TESİSLEŞME HIZLA DEVAM EDECEK
Yeniden başkan adayı olan Metin Menteş Larnaka Gençler Birliği Spor Kulübü’nün bu dönemde üç olimpik branşta faaliyet gösterdiğini belirterek bir yandan spordaki branşları artırırken bir yandan da tesisleşmeye büyük önem verdiklerini belirtti.
Metin Menteş bu yıl içerisinde Larnaka Gençler Birliği’nin festival alanı içerisinde bulunan 12 dükkanlık spor tesisinin biteceğinin de müjdesini verdi. Menteş tesisleşmeye önümüzdeki dönemde de önem vereceklerini kulübe kalıcı eserler bırakmak istediklerini kaydetti.

 

ALT YAPIYA DAHA FAZLA ÖNEM

Larnaka Gençler Birliği Spor Kulübü başkanlığına aynı ekiple devam etmek istediklerini belirten Menteş önümüzdeki dönemde de tüm branşlarda alt yapıların gelişmesi için çabalarını artırtacaklarını kaydetti. Bu dönemde oluşturdukları Futbol Akademisi ve Basketbol Akademisi ile bölgedeki tüm çocuklara hizmet vermeye çalıştıklarını belirten Menteş yeni dönemde daha da fazla aileye ve çocuğa ulaşmak istediklerini sözlerine ekledi.

 

PLAY OFF ve REKORLAR  YILI
AKSA 1. Ligde mücadele eden Futbol A takımının sportif olarak camiaya Play-Off heyecanı yaşattığını belirten Menteş, henüz devam eden Basketbol liginde ise Basketbol takımının ilk kez lige girmiş olmasına rağmen Play OFF’u garantilediğini belirtti. Bu yıl ayrıca Aksa A2 Liginde mücadele eden genç takımın ise ligi 3. Sırada bitirerek en centilmen takım ünvanı aldığını diğer yandan bu yıl oluşturdukları yüzme takımının hem rekorlar kırdığını hem de madalyalar kazandığını da belirten Menteş, Kulübe tüm katkı koyan iş insanlarına, hocalar, sporcular, ailelere, camiaya ve taraftarlara teşekkür etti.

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