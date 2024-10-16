Gençlerbirliği'ne haciz geldi, şampiyonluk kupasına bile el kondu!

Kulüp kendisine tanınan süre içinde 69 milyon liralık borcunu öderse haczedilen mallarını geri alabilecek

Türk futbol tarihinin asırlık kulüplerinden Gençlerbirliği Spor Kulübü'nün mallarına haciz geldi. Kulübe giden alacaklılar, 69 milyon liralık borca karşılılık şampiyonluk kupasının da arasında bulunduğu çok sayıda kupa ve demirbaşa el koydu.

TFF 1. Lig'de yarışan Ankara’nın tarihi takımı Gençlerbirliği Spor Kulübü, geçirdiği ekonomik kriz nedeniyle Alagöz Holding’e borçlandı. Holding, bünyesindeki iki farklı şirketten kulübe toplam 69 milyon lira gönderdi. Ancak kulüp zaman içinde holdinge borçlarını ödeyemedi.

Bunun üzerine Alagöz Holding, kulüpten alacağının tahsili için harekete geçti.

Asliye Hukuk Mahkemesine başvurarak ihtiyati haciz kararı alan Alagöz Holding, daha sonra kararın infazı için Ankara Batı İcra Dairesine başvurdu.

Holding'in avukatı Osman Gökmen, karar kapsamında bugün kulübün Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki İlhan Cavcav Tesisleri'ne giderek icra memurları ile işlemi gerçekleştirdi.

İhtiyati haciz kararı kapsamında, şampiyonluk kupasının da arasında bulunduğu çok sayıda kupa, ayrıca yazıcı, bilgisayar, televizyon gibi mallara da el konuldu.

Kulüp kendisine tanınan süre içinde borcunu öderse haczedilen mallarını geri alabilecek.