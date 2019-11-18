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Gençlerden, GİGEM'in İskemlecilik Kursuna Yoğun Talep

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Girne Gençlik Gelişim Merkezi (GİGEM) bünyesinde açılan iskemlecilik kursu geçtiğimiz Cumartesi günü başladı
Gençlerden, GİGEM'in İskemlecilik Kursuna Yoğun Talep

Girne Gençlik Gelişim Merkezi (GİGEM) bünyesinde açılan iskemlecilik kursu geçtiğimiz Cumartesi günü başladı. Açılacağı haberinin verildiği gün 12 saat içinde tüm kontenjanını dolduran kurs, iskemle ustası Abdullah Çerkez tarafından Girne'deki merkezde verilmeye başlandı. Haftada bir kez, üç saatlik dersler olarak tasarlanan eğitim sürecimiz toplam 36 saat olup üç ay sürecektir. Eğitim programı sonunda katılımlıcılarımız iskemlecilik mesleğinin tüm inceliklerini öğrenecektir.

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Yaklaşık üç yıldır, SOS Çocukköyü'nün bünyesinde, AB ve Çalışma Bakanlığı finansmanıyla faaliyet gösteren merkez Genç İstihdamı Güçlendirme projesi kapsamında gençlerin beceri ve kapasitelerini geliştirmeye devam ediyor. Kariyer desteği de sunan GİGEM, gençlerin iş bulma süreçlerinde birebir destek verip CV'den, mülakat taktiklerine, iş görüşmesi ayarlanmasına, işe başlama sürecinde her türlü desteği sunmaktadır. Bilgisayar destekli kurslar, dil kursları ve mesleki eğitimler sunan gençlik merkezi bunların yanısıra sosyal kültürel faaliyetlerle de gençlere ulaşmayı hedeflemektedir. 

 

Bünyesinde bilgisayar labaratuvarı, zengin bir kütüphane, çoklu kullanım amaçlı stüdyo ve ortak çalışma alanlarının bulunduğu merkezin kapıları tüm gençlere açıktır. Bilgi almak isteyenler 0392 8150768'den merkeze ulaşabilir, veya 20 Temmuz Stadyumu, 3rd Generation cafe yanındaki merkez binasına da gelebilirler.

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