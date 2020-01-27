Gençler'den Trodos'tan Federal Kıbrıs talebi

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Gençlik Örgütü, EDON’un her yıl geleneksel olarak düzenlediği Trodos pikniğine katıldı.

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Gençlik Örgütü, EDON’un her yıl geleneksel olarak düzenlediği Trodos pikniğine katıldı. Dün sabah erken saatlerde Ledra Palace Sınır Kapısı’nda toplanan gençler, güneyde bekleyen otobüslerle Trodos’a hareket etti.

Trodos’ta bulunan İngiliz Üsleri’ne giden gençler, burada antiemperyalist yürüyüş gerçekleştirdi. Yürüyüşün ardından ise Platania Piknik Alanı’na gidildi ve CTP, TDP, Sol Hareket ve EDON örgütleri tarafından ortak hazırlanan bildiri okundu. Şarkılar ve şiirlerin okunduğu günde gençler birbirleriyle kaynaşma fırsatı da buldu. Etkinliğe katılan AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu da gençlerin düzenlediği eylemi selamlayan bir konuşma gerçekleştirdi.