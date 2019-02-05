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“Gençlerimiz ve çocuklarımız bizleri gururlandırmaya devam ediyor”

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Başbakanlık, Genç Şef Olimpiyatları’nda eğitim gördüğü ülke adına yarışan Kıbrıslı Türk Gizem Öznacar ile UluslararasıAvusturya Fit-Kids Grand-Prix’i de KKTC’yi temsil eden Fit-Kids 6 yaş kategorisi 1.si Armin Tuğberk’e başarılar diledi.
“Gençlerimiz ve çocuklarımız bizleri gururlandırmaya devam ediyor”

Başbakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Genç Şef Olimpiyatlarında eğitim gördüğü ülke adına yarışan Kıbrıslı Türk Gizem Öznacar ‘En Genç Şef’ seçildini ve mesleğinde gelecek vadeden yarışmacılara verilen “Best Young Chef Ambassador” ödülünün sahibi olduğu belirtildi

Açıklamada, Gizem Öznacar İsviçre’de gastronomi eğitimi aldığını da anımsatıldı.

Öte yandan Uluslararası Avusturya Fit-Kids Grand-Prix’i ülkeyi temsil eden Nev Çocuk Fitness milli takımında bulunan ve Fit-Kids 6 yaş kategorisi 1.si Armin Tuğberk olduğunu da anımsatan Başbakanlık açıklamasında “ her ikisini de tebrik eder, başarılarının devamını dileriz” ifadelerine yer verdi.

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