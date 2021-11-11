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Gençlerimiz Ve Kadınlarımızla KKTC’yi Yarınlara Daha Güçlü Taşıyacağız

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Demokrat Parti, Aydınköy Örgütünü Açtı
Gençlerimiz Ve Kadınlarımızla KKTC’yi Yarınlara Daha Güçlü Taşıyacağız

Demokrat Parti (DP) Aydınköy Örgütü açıldı. Önceki akşam gerçekleşen açılış törenine Demokrat Parti Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu’nun yanı sıra, parti yetkilileri, bölge halkı ve partili gençler katıldı.

Örgüt Başkanı, Kadın Kolları Başkanı ve Gençlik Kolları Başkanı’nın seçildiği örgüt açılış gecesinde Ataoğlu, örgütleşmenin önemine değindi.

Açılışta konuşan Fikri Ataoğlu, Demokrat Parti’nin her yerde olduğunu, her geçen gün faaliyete geçen örgütlerle daha da büyümeye ve güçlenmeye devam ettiklerini ifade etti.

GENÇLERİMİZ VE KADINLARIMIZLA KKTC’Yİ YARINLARA DAHA GÜÇLÜ TAŞIYACAĞIZ

Kadınların ve gençlerin içinde olmadığı bir demokrasinin eksik olduğunu açıklayan Ataoğlu; “Gençlerimizi ve kadınlarımızı Demokrat Parti'nin fikirlerini ve siyasi duruşunu kitlelere taşıyabilecek en önemli unsur olarak görmekteyiz. Sizlerin fikir ve projelerinizle KKTC’yi yarınlara daha güçlü taşıyacağız." dedi.

Demokrat Parti’nin her geçen gün gençlerle ve kadınlarla büyümeye devam ettiğini kaydeden Ataoğlu, bunun DP'nin yıllardır sürdürdüğü gerçekçi politikaların anlaşılmaya başlanmış olmasının sonucu olduğunu ifade etti.

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