Gençlerin cinsellik için kullandığı emojiler deşifre edildi

Gençlerin kullandığı emolojilerin aslında uyuşturucu ve cinsellik için bir kod olabileceği ortaya çıktı.

Surrey Polisi, bazı gençlerin uyuşturucu ve cinsel davranışları ifade etmek için emojilere alternatif anlamlar yüklediğini belirterek ebeveynlere uyarıda bulundu. Polis teşkilatı, ebeveynleri ’emoji konusunda daha bilinçli’ hale getirme kampanyasının bir parçası olarak kılavuz paylaştı.

EMOLOJİLER NE ANLAMA GELİYOR?

Yayınlanan grafikte 9 başlığa ayrılan 41 emoloji paylaşıldı. Tek tek hangi anlama gelebileceği belirtilen grafikte sık sık kullanabilen kar tanesi, balık, yumruk, ateş gibi emolojiler de yer alıyor.

EMOLOJİLERİN ANLAMLARI YİNE DEĞİŞEBİLİR

Duyguları ileten küçük simgeler olan emojiler, her yaşta iletişim kurmanın popüler bir yolu haline geldi ancak Surrey Polisi, “emojilerin gizli bir dünyası” olduğunu söylüyor.

Konu hakkında açıklamada bulunan Dedektif Başmüfettiş Kate Hyder şunları söyledi: “Ebeveynlerin ve vasilerin, ihtiyaç duyduklarında ve gerektiğinde çocuklarıyla bu konuda konuşabileceklerinden emin olmalarını gerçekten istiyoruz.” dedi.

Teşkilat, son iki haftayı farkındalığı artırmak için kampanya yürüttüğünü, çünkü “bazı gençlerin uyuşturucu ve cinsel davranışlara atıfta bulunmak için emojiler kullanabileceğini” söyledi.

Dedektif Başmüfettişi Hyder şunları ekledi: “Buna odaklanmamız, bu ilk kampanyanın sona ermesiyle sona ermiyor. Ayrıca emojilerin ve alternatif anlamlarının sürekli değişeceğinin farkındayız ve bu nedenle, bu konudaki çalışmalarımız ve araştırmalarımız devam edeceğiz.”

ÇOCUĞUNUZU HAREKETLERİNİ GÖZLEMLEYİN

Polis, emojilerin ciddi anlamlar taşıyabilmesine rağmen, tek başına kullanımlarının mutlaka bir çocuğun uyuşturucuya bulaştığı anlamına gelmediğini söylüyor. Bunun yerine, bu ruh halindeki bir değişiklik gibi, davranışlarındaki bir değişikliğin daha büyük bir resminin parçası olarak görülebilir.

Yayınlanan bildiride ebeveyn ve çocuk arasında güven duygusuna dikkat edilmesi gerektiği belirtilirken açıklamalar şu şekilde devam etti.

“Bu bir-iki haftalık başlayıp biten bir kampanya değil. Bunun yerine, ebeveynleri ve velilerin uygun bir zamanda çocuklarıyla konuşmaya teşvik etmekle ilgili.

“Bu tartışmalarda önemli olan güvendir. Telefonlara bakmanın ebeveynler ile çocukları arasındaki bu güveni yıkabileceğinin farkındayız ve bu nedenle ebeveynlere bunu yapmalarını önermiyoruz.

“Bunun yerine, insanların bu emojileri görmeleri ihtimaline karşı ne anlama geldiklerinin farkında olmalarını istiyoruz.”