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Gençlerin gizliliğini koruyamayan TikTok’a 27 milyon dolarlık para cezası

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TikTok, genç kullanıcıların gizliliğini koruyamayarak veri koruma yasasını ihlal ettiği gerekçesiyle 27 milyon dolar para cezasıyla karşı karşıya kalabilir.
Gençlerin gizliliğini koruyamayan TikTok’a 27 milyon dolarlık para cezası

Sosyal medya şirketlerine açılan ve milyon dolarlık para cezaları almalarına neden olan davalara bir yenisi ekleniyor. Son yıllarda özellikle gençler tarafından en çok kullanılan dijital platform olan TikTok, genç kullanıcılarının veri gizliliğini koruyamadığı gerekçesiyle rekor bir para cezasıyla karşı karşıya.

Bilgi Komisyonu Ofisi (ICO), sosyal medya şirketine, para cezasından önce gönderilen yasal bir belge olan bir bildirim yayınladı.

“YETERSİZ KALDI”

Komisyon, Mayıs 2018 ile Temmuz 2020 arasında TikTok’un 13 yaşından küçüklerin verilerini ebeveyn izni olmadan işlediğini söylüyor. Çin’e ait platformun, kullanıcılarına şeffaf ve kolay anlaşılır bir şekilde doğru bilgi sağlayamadığını, ayrıca özel nitelikli verileri yasal dayanağı olmaksızın işlediğini belirtiyor.

Komisyon’dan John Edwards şunları söyledi: “Hepimiz çocukların dijital dünyayı öğrenebilmelerini ve deneyimleyebilmelerini istiyoruz, ancak uygun veri gizliliği korumalarıyla. Dijital hizmetler sunan şirketlerin bu korumaları yerine getirme konusunda yasal bir görevi var, ancak bizim görüşümüz; TikTok’un bu gereksinimi karşılamada yetersiz kaldığı yönünde.”

NİHAİ KARAR HENÜZ VERİLMEDİ

Edwards sözlerine şunları ekledi: “50’den fazla farklı çevrimiçi hizmetin ‘Çocuk Yasası’na ne kadar uygun olduğunu araştırıyoruz ve ilk görüşümüze göre çocuk güvenliği konusundaki sorumluluklarını yeterince ciddiye almayan dijital hizmetler sunan şirketler var.”

Komisyon, TikTok’taki bulgularının geçici olduğunu ve nihai bir karar vermeden önce şirketten her türlü temsili dikkatle değerlendireceğini vurguladı.

TikTok ise iddialara yönelik şu şekilde cevap verdi: “Mayıs 2018’den Temmuz 2020’ye kadar olan bu niyet bildirimi geçicidir ve ICO’nun kendisinin de belirttiği gibi, şu anda nihai bir sonuca varılamaz. ICO’nun Birleşik Krallık’ta gizliliğin korunmasındaki rolüne saygı duysak da ifade edilen ön görüşlere katılmıyoruz ve zamanı geldiğinde resmi olarak yanıt vermeyi planlıyoruz.”

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