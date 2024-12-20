RTÜK tarafından yapılan araştırmaya göre, 15-21 yaş grubundaki gençlerin günlük ortalama 4,5 saati internette geçiyor.

Dijital dünyanın hızla yayılan etkileri, gençler üzerinde ciddi bağımlılık risklerine kapı aralıyor.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından yapılan araştırma, dijital medya kullanımının gençlerin yaşam alışkanlıkları ve gelişimleri üzerindeki etkilerini gözler önüne serdi.

Araştırmada, dijital bağımlılığın, özellikle sosyal medya ve dijital platformlar üzerinden gençlerin zamanının önemli bir kısmını aldığı, ekran bağımlılığının da arttığı gözlemlendi.

İnternet kullanımı günlük ortalama 4,5 saat

RTÜK tarafından 15-21 yaş grubundaki 6 bin 500 çocuk ve gencin katılımıyla yapılan araştırmaya göre, bu kitlenin günlük ortalama 4,5 saatini internette, 1 saat 40 dakikasını televizyon başında, 1,5 saatini dijital platformlarda, 52 dakikasını ise radyo dinleyerek geçirdiği belirlendi.

Araştırma, gençlerin yüzde 95'inin sosyal medya hesabı kullandığını, yüzde 17,7'sinin ise ailelerinin bilmediği bir sosyal medya hesabının bulunduğunu ortaya koydu. Bağımlılık seviyesinin yaşla birlikte arttığı, bu kitlenin yüzde 36’sının düşük düzeyde ekran bağımlılığı yaşadığı vurgulandı.

Medya hizmet sağlayıcılarına uygulanan müeyyideler

Araştırma ile ilgili değerlendirmelerde bulunan RTÜK Başkan Yardımcısı Deniz Güler, yayınların sürekli takip edildiğini ve haftalık raporlama yapıldığını belirtti.

Çocuk dostu yayıncılık ilkelerine değinen Güler, ilgili kanunun "Çocuklara, güçsüzlere ve engellilere karşı istismar içeremez ve şiddeti teşvik edemez." hükmü uyarınca 2020'den itibaren 3 kez müeyyide uygulandığını; "Radyo ve televizyon yayın hizmetlerinde, çocuk ve gençlerin fiziksel, zihinsel veya ahlaki gelişimine zarar verebilecek türde içerik taşıyan programlar bunların izleyebileceği zaman dilimlerinde ve koruyucu sembol kullanılsa dahi yayınlanamaz." hükmü uyarınca ise medya hizmet sağlayıcılara 2020'den itibaren 138 kez müeyyide uygulandığını bildirdi.

"Gündüz kuşağı programlarına yönelik olarak etik ilkeler rehberi hazırladık"

Televizyonlarda yayınlanan gündüz kuşağı programlarıyla ilgili yayın etik ilkeler rehberi hazırladıklarını kaydeden Güler, "Gündüz kuşağı programlarına yönelik olarak etik ilkeler rehberi hazırladık. Bu etik ilkeler rehberi içerisinde çocuk ve gençlerimizi koruyacak bir madde ekledik. Bu madde kapsamında çocuklar, gençler ve zihinsel engelli bireylerin stüdyoya ya da canlı bağlantıya konuk olarak alınmamasını, eğer alınacaksa da bu kitleye yönelik yayınlarda, istismara yol açabilecek konuşmalardan kaçınılmasını ve bu kitlenin suçlayıcı ve yargılayıcı ifadelere maruz bırakılacak bir şekilde yayında bulunmamalarına yönelik önemli bir madde koyduk." diye konuştu.

Deniz Güler, yaklaşık bir ay önce gündüz kuşağı programlarına yaptırımlar uyguladıklarını ve bu konudaki kararlılığı ortaya koyduklarını söyledi.