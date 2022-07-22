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“Gençlerin önünü açmaya yönelik yapılan her bir yatırımın değeri çok büyüktür”

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“Gençlerin önünü açmaya yönelik yapılan her bir yatırımın değeri çok büyüktür”
“Gençlerin önünü açmaya yönelik yapılan her bir yatırımın değeri çok büyüktür”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Lefkoşa’da düzenlenen Kuzey Kıbrıs Satranç Federasyonu ve Türkiye İş Bankası Ana Sponsorluk İmza Töreni’nde yaptığı konuşmada, Türkiye İş Bankası’nın KKTC ile olan kadim bağları bakımından protokolün önemine dikkat çekti.

KKTC’ye inanarak satranç gibi kültür ve spor dalında Türkiye’den yapılan yatırımların sürmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye Cumhuriyeti’nin her zaman KKTC’nin arkasında olmaya devam edeceğini belirtti.

20 Temmuz Barış Harekâtı’nın 48. yıl dönümünde de belirtildiği üzere Türkiye Cumhuriyeti’nin KKTC’ye verdiği desteğin sürdüğünü söyleyen Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Milli Güvenlik Kurulu toplantısında, KKTC’de izlenen iki devlet siyasetine güçlü desteğin de beyan edilmesine atıfta bulundu.

Gelecekte gençlerin önünü açmak için birtakım ortamların yaratılması ve onlara destek çıkmak için uğraş verildiğini kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, satranç dalında yapılan çalışmaları desteklediğini söyledi.

KKTC’de satranç oynayan çocukların sayısının oldukça fazla olduğuna değinen Cumhurbaşkanı Tatar, “Çocuklarımızla gurur duyuyorum” dedi; aileleri ve eğitmenleri tebrik etti.

Satrancın kişisel gelişimdeki önemine işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, uluslararası temsiliyet bağlamında satranç takımlarımızın hem Anavatan Türkiye’de hem de uluslararası yarışmalarda KKTC’yi temsil etmeleriyle Kıbrıs Türk halkının başarılı bir şekilde dünyada yerini aldığını söyledi. İnsan haklarına aykırı olan tüm kısıtlamalara rağmen yolumuza devam ettiğimizi belirten Cumhurbaşkanı Tatar, “Eğitim adası olarak satrancın popüler bir kültür sporu olarak devam ediyor olması bize yakışandır” dedi.

Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye İş Bankası’na teşekkür ederek Kuzey Kıbrıs Satranç Federasyonu’na çalışmalarında başarılar diledi.

Kuzey Kıbrıs Satranç Federasyonu (KKSF) Başkanı Hüseyin Yeten yaptığı konuşmada, Türkiye İş Bankası’nın federasyona sağladığı desteğe işaret ederek yapılan protokolü bugün, iki yıl daha uzatmak üzere bir araya geldiklerini ifade etti.

Türkiye İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Suat Sözen de konuşmasında, Kuzey Kıbrıs Satranç Federasyonu ile imzalanan protokolün uzatılması için toplandıklarını belirterek Türkiye’de Satranç Federasyonu’na Türkiye İş Bankası tarafından destek verildiğini söyledi ve aynı desteğin Kuzey Kıbrıs Satranç Federasyonu’na da verilmesinden dolayı duyduğu memnuniyeti belirtti.

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